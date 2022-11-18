Rekor! 610 havuza ulaştık

2002 öncesi 46 olan havuz sayısının 610’a çıkarıldığını söyleyen Bakan Mehmet Kasapoğlu, “Göreve ilk geldiğimiz günlerde vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz” dedi
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçmişte verdikleri sözleri yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, milli yüzücülerin kazandığı madalyaların, altyapı devriminin önemli bir sonucu olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda çocuklara hem yüzme öğretilmesi hem de şampiyon sporcular yetiştirilmesi amacıyla Türkiye'nin dört bir yanında yüzme havuzları inşa edildiğini hatırlatan Kasapoğlu, "2002 yılı öncesinde 46 olanOlimpik ve Yarı Olimpikyüzme havuzu sayısı 215'eçıkarılırken çelik konstrüksiyonyüzme havuzu projesinin395'inin tamamlanmasıylabirlikte yüzme havuzusayısı 610'a ulaştı" dedi.
"AYNI AZİMLE ÇALIŞACAĞIZ"
Kasapoğlu, göreve geldiği ilk günlerde sonu "İnşa edeceğiz, yapacağız, madalyalar kazanacağız" ile biten cümleler kurduğunu vurgulayarak, "Artık farklı cümleler kuruyoruz.Hamdolsun ki bugün verdiğimizsözleri yerine getirmeningururunu yaşıyoruz. Aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.