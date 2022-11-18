Rekor! 610 havuza ulaştık

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçmişte verdikleri sözleri yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, milli yüzücülerin kazandığı madalyaların, altyapı devriminin önemli bir sonucu olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda çocuklara hem yüzme öğretilmesi hem de şampiyon sporcular yetiştirilmesi amacıyla Türkiye'nin dört bir yanında yüzme havuzları inşa edildiğini hatırlatan Kasapoğlu,dedi.Kasapoğlu, göreve geldiği ilk günlerde sonu "İnşa edeceğiz, yapacağız, madalyalar kazanacağız" ile biten cümleler kurduğunu vurgulayarak, "Artık farklı cümleler kuruyoruzAynı azimle çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.