5 yıllık hikaye sona erdi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Giovanni Guidetti ile yollar ayrıldı. Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Detaylar daha sonra başkanımız MehmetAkif Üstündağ ile Giovanni Guidetti'ninberaber yapacağı basın toplantısıyla bildirilecektir" denildi. Filenin Sultanları, 50 yaşındaki başantrenör yönetiminde 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı 5. sırada bitirmişti. 2017 yılında takımın başına geçen Guidetti veda mesajında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye bana sahip olduğum en değerli şeyleri verdi. Eşimi bu ülkede tanıdım, kızım bu ülkede dünyaya geldi. Bundan sonra FileninSultanları'nı iyi bir taraftar olarakgururla takip edeceğim. Hepinizeçok teşekkür ederim." Guidetti, aynı zamanda VakıfBank'ı da çalıştırıyor.