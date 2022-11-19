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Giriş Tarihi: 19.11.2022

5 yıllık hikaye sona erdi

5 yıllık hikaye sona erdi

Voleybol Federasyonu, 2017’den bu yana Filenin Sultanları’nın patronluğunu yapan 50 yaşındaki başantrenör ile yollarını ayırdı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Giovanni Guidetti ile yollar ayrıldı. Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Detaylar daha sonra başkanımız Mehmet Akif Üstündağ ile Giovanni Guidetti'nin beraber yapacağı basın toplantısıyla bildirilecektir" denildi. Filenin Sultanları, 50 yaşındaki başantrenör yönetiminde 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı 5. sırada bitirmişti. 2017 yılında takımın başına geçen Guidetti veda mesajında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye bana sahip olduğum en değerli şeyleri verdi. Eşimi bu ülkede tanıdım, kızım bu ülkede dünyaya geldi. Bundan sonra Filenin Sultanları'nı iyi bir taraftar olarak gururla takip edeceğim. Hepinize çok teşekkür ederim." Guidetti, aynı zamanda VakıfBank'ı da çalıştırıyor.

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5 yıllık hikaye sona erdi
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