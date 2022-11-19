ATP Finalleri’nde Andrey Rublev, Casper Ruud’un rakibi oldu

İtalya'nın Torino kentindeki Alpitour Spor Salonu'nda düzenlenen erkekler sezon sonu turnuvasının 7. gününde Rublev ile Tsitsipas karşılaştı. Turnuvanın 6 numaralı seribaşı 25 yaşındaki Rublev, 1 saat 42 dakika süren Kırmızı Grup mücadelesinde 24 yaşındaki Yunan rakibini 3-6, 6-3, 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup etti.
Kırmızı Grup'ta yarı finali önceden garantileyen Novak Djokovic, 3'te 3 yaparak grup lideri olup Yeşil Grubu ikinci sırada tamamlayan Taylor Fritz ile eşleşti. Kırmızı Grup'ta yarı finale kalan Rublev ise Yeşil Grup lideri Casper Ruud'un rakibi oldu.