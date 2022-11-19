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Giriş Tarihi: 19.11.2022 11:31

ATP Finalleri'nde Andrey Rublev, Casper Ruud'un rakibi oldu

AA
ATP Finalleri’nde Andrey Rublev, Casper Ruud’un rakibi oldu

Profesyonel Tenisçiler Birliği tarafından düzenlenen ATP Finalleri'nde Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas'ı 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

İtalya'nın Torino kentindeki Alpitour Spor Salonu'nda düzenlenen erkekler sezon sonu turnuvasının 7. gününde Rublev ile Tsitsipas karşılaştı. Turnuvanın 6 numaralı seribaşı 25 yaşındaki Rublev, 1 saat 42 dakika süren Kırmızı Grup mücadelesinde 24 yaşındaki Yunan rakibini 3-6, 6-3, 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup etti.

Kırmızı Grup'ta yarı finali önceden garantileyen Novak Djokovic, 3'te 3 yaparak grup lideri olup Yeşil Grubu ikinci sırada tamamlayan Taylor Fritz ile eşleşti. Kırmızı Grup'ta yarı finale kalan Rublev ise Yeşil Grup lideri Casper Ruud'un rakibi oldu.

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ATP Finalleri'nde Andrey Rublev, Casper Ruud'un rakibi oldu
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