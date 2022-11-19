Haber turu

F.Bahçe'nin affı yok!
THY Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esen Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u da parçaladı. Rakibini 30 sayı farkla 107-77 yenen sarı-lacivertliler, 8. maçında 7. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe Beko'daWilbekin 19, Hayes-Davis ise 16 sayıyla galibiyettebaşrolü oynadı. Bu arada Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 7. haftanın açılış maçında Darüşşafaka, Bahçeşehir Koleji'ni 76-69 mağlup etti.
F-16 eşliğinde Katar'a
DÜNYA Kupası'nda mücadele edecek Polonya Milli Takımı için yoğun güvenlik önlemi alındı. Polonya'nın Ukrayna sınırındaki köye roket düşmesi sonucu, Katar'a gitmekadına yola çıkanPolonya uçağına ikiF-16 eşlik etti. Ukrayna sınırı boyunca takipte kalan F-16'lar Slovakya'ya gelindiğinde üslerine geri döndü. Görüntüler, milli takımın resmi sosyal medya hesaplarından ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak tarafından paylaşıldı.
Messi'li Arjantinyurtta konaklıyor
TURNUVANIN favorileri arasında gösterilen Arjantin Milli Takımı'nın, Katar'da konakladığı yer dikkat çekti. 5 yıldızlı otelde kalması beklenen Tangocular, KatarÜniversitesi'nin öğrenciyurdunu tercih etti. Bunun sebebinin oyunculara rahat bir şekilde barbekü partisi yapılmasının olduğu kaydedilirken bu amaçla Arjantin'den Katar'a 1 ton et götürüldüğü belirtildi. Yurtta yüzmehavuzu, spor salonuve 90 oda bulunuyor. Messi, B-201 nolu tek kişilik yerde kalıyor. Yanındaki odalarda ise De Paul ile Otamendi var.