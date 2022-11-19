Haber turu

THY Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esen Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u da parçaladı. Rakibini 30 sayı farkla 107-77 yenen sarı-lacivertliler, 8. maçında 7. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.Bu arada Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 7. haftanın açılış maçında Darüşşafaka, Bahçeşehir Koleji'ni 76-69 mağlup etti.DÜNYA Kupası'nda mücadele edecek Polonya Milli Takımı için yoğun güvenlik önlemi alındı. Polonya'nın Ukrayna sınırındaki köye roket düşmesi sonucu,Ukrayna sınırı boyunca takipte kalan F-16'lar Slovakya'ya gelindiğinde üslerine geri döndü. Görüntüler, milli takımın resmi sosyal medya hesaplarından ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak tarafından paylaşıldı.TURNUVANIN favorileri arasında gösterilen Arjantin Milli Takımı'nın, Katar'da konakladığı yer dikkat çekti. 5 yıldızlı otelde kalması beklenenBunun sebebinin oyunculara rahat bir şekilde barbekü partisi yapılmasının olduğu kaydedilirken bu amaçla Arjantin'den Katar'a 1 ton et götürüldüğü belirtildi.Messi, B-201 nolu tek kişilik yerde kalıyor. Yanındaki odalarda ise De Paul ile Otamendi var.