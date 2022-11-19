İyi mücadele 1 puan

2022-2023 futbol sezonuna istediği gibi başlayamayan Kırıkkale Büyük Anadoluspor, haftanın 12'nci karşılaşmasını Başpınar Stadyumu'nda oynadı. Liderlik için mücadele veren Iğdır Futbol Kulübünü konuk eden kırmızı lacivertliler, sahada sergilediği etkili ve baskılı futbol ile rakibine gol şansı vermedi.

Karşılaşmaya 3 puan parolası ve hazırlık idmanında yaşanılan tartışma nedeniyle Adem Ercan, Buğra Şahiner ve Talha Aydemir'in kadro dışı bırakıldığı karşılaşmada gülen taraf olmadı. 90 dakika boyunca yeşil zeminde ter döken her iki takımda 1'er puanı paylaşan taraf oldu.