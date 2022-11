İstanbul İmam Hatip Lisesi’nin efsane hocası Ata Karataş hayat hikayesini SABAH’a anlattı!

Öğretmenliğe ve Türk güreşine adanmış bir ömür... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da mezun olduğu İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde 20 yıl beden eğitimi ve resim öğretmeni olarak görev yaptı... Rahle-i tedrisinden pek çok devlet adamı ve sporcu geçti... Eğitime ve Türk güreş tarihine 50 yılını vermiş, yakın döneme kadar Grekoromen Milli Takımı Koordinatörlüğü görevini yürüten Ata Karataş'tan bahsediyoruz... 69 yaşındaki çınar, bilfiil güreş yaptıktan sonra, öğretmenliğe geçti... Sonrasında antrenörlük, il ve ilçe gençlik ve spor müdürlükleri, güreş dünyasında uzun yıllar yöneticilik yaptı. Yakın dönemde kendi isteğiyle emekliye ayrıldı...1953 Siirt doğumlu Karataş... O küçük yaşlarda iken ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşiyorlar. Rahmetli babası çiftçilikle uğraşıyor. Aynı zamanda inşaat işleri de yapıyor. Üç abi ve dört küçük kardeşle birlikte kalabalık bir aile... Üniversite dahil tüm eğitim hayatı İstanbul'da geçiyor. "Babamın İstanbul'a yerleşme kararı hepimizin hayatındaki en büyük dönüm noktasıdır" diyen Karataş şöyle devam ediyor: "Kalabalık bir aileydik. Evin geçimini sağlamak kolay değildi elbette. Abilerim hem okula gidiyor hem de babama yardım ediyorlardı. Rahmetli annem ise evdeki iş güç, yemek ve bizlerin bakımı ile uğraşıyordu. Babam bizlere çok düşkündü. Eğitime çok büyük önem veriyordu. Hiç boş durmuyorduk biz de. Hem okuyorduk hem de Mithatpaşa ve Galatasaray statlarında yer göstererek, sandviç satarak cep harçlığımızı çıkarıyorduk."Önce iki abisi başlıyor güreşe. Sonra onlardan özenip Ata Bey başlıyor... "Eski adıyla Tabhane Medresesi, asırlık çınar Fatih Güreş Kulübü'nde dört kardeş güreşe başladık. Önce Mehmet, sonra Mahfuz abim ben ve en son ise Mehdi kardeşim ile beraber İstanbul Vefa Lisesi'nde okurken... Abilerimi bazen kulübe izlemeye giderdim. O dönemin ünlü antrenörlerinden Adnan Yurdaer bir gün beni çağırdı, 'Sen neden güreş yapmıyorsun?' dedi. O gün karar verdik ve güreşe başladık. Böylelikle sevdamız olan güreşin değişik birçok kulvarındaki görevlerle tam 52 yıl oldu."Ata Karataş'ın,1991-2004 yılları arasında milli takım antrenörü olarak görev yaptığı ekipler ile birlikte a takımı seviyesinde yetişmelerinde emeğinin geçtiği bazı sporcular: Hamza Yerlikaya, Nazmi Avluca, Hakkı Başar, Şaban Donat, Şeref Eroğlu, M. Akif Pirim, Selçuk Çebi, Serkan Özden, Bayram Özdemir, Bünyamin Emik, Ercan Yıldız, Mehmet Özal, Fatih Bakır ve daha birçok güreşçi..."Güreş organizasyonu, büyük geleneksel bir aileye benzer. Daha başlangıçta size el veren bir usta vardır. Sizdeki potansiyeli açığa çıkaran kişidir o usta. Yıllardır bu işi yapıyorsa o vakit adı güreş camiasında 'büyük usta'dır. Güreş bir tutku olmakla beraber yalnız çalışılmaz, ekip işidir. Rakibiniz aynı zamanda da antrenmanda kol bağladığınız kişidir. Antrenman vermezse güreş çalışamazsınız. Güreş müsabakasına çıktığınızda yalnızsınızdır. Bir Allah, bir de siz! Onun için güreşçinin maneviyatı kuvvetli olur. Kusurları olsa da kimden yardım isteyeceğini bilir. Çalışır ve ancak ona Yüce Mevlam yardım edebilir. Başardığında dua eder, şükreder. Hem dostluğu, hem de rekabeti birlikte yaşarsınız. Evet, güreş bir yaşam biçimidir. Güreş aynı zamanda bir denge sporudur. Konuştuğumuz her şeyin bir yeri vardır, tıpkı hayat gibi. Hayatla olan güreşimiz ise anne karnında başlar. Hayatta kalma mücadelesinin küçük bir örneğidir güreş bir anlamda.""Güreşçi nerede ne yapacağını bilen insandır. Yapacaklarının mekansal bir sınırı vardır. Her ne yapacaksa minderde, er meydanında yapar. Güreşçi 'El elden üstündür'ü bilen insandır. Çok çalışır, başarmanın yolunun çok çalışmaktan geçtiğinin bilir. Güreşçi hem yetenekli, hem zeki hem de çalışkan olmalıdır. Güreşçi cesur olmalı, korkarak güreş yapılmaz. Verdiği kararı süratle uygulamalı, yoksa yakalanır. Güreşçinin özgüveni yüksek olur. Kısacası güreş tıpkı hayat gibidir. Hem rekabeti, hem de dostluğu beraber yaşarsınız. Özetleyecek olursak; hayatımıza yön veren tüm kavramlar, güreşin içinde vardır. Tek farkı ise her şeyin daha çok hızlı yaşanmasıdır...""Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde öğrencim olduğu yıllarda da spora düşkündü. Bazen bizimle İstanbul Güreş İhtisas Kulübü'ne de gelirdi. Birkaç antrenmanımıza katılmıştı. Yıllar yılları kovaladı. Derken bakan oldu. Daha sık görmeye başladım. Bükreş'te yapılan Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda efsane güreşçimiz Rıza Kayaalp de şampiyon olmuştu. Sağ olsun bakan bey kaldığımız yere şimdiki Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız, asrın güreşçisi Hamza Yerlikaya ile beraber geldiler. Bir ara toplu resim çekildikten sonra, bakan Yerlikaya'ya dönerek, 'Hamza gel hocamız ile beraber bir hatıra fotoğrafı çektirelim' dedi. O an ne kadar gururlandım, sevindim bilemezseniz. Bir yanımda okuldan öğrencimiz ve bir yanda milli takımlarda görev yaparken hocalığını yaptığımız Hamza Yerlikaya. Gelelim Sayın Mustafa Varank'a. Aynı Sayın Kasapoğlu gibi okulda iken spora merakı vardı. Ama daha çok farklı bir alanda kendini hazırlıyordu... Çok çalışkandı o da. Yine güreş milli takımda görev yaparken (2009) ilk kez; Başbakanlık Danışmanı iken takımımız dünya şampiyonu olmuştu ve kabul vardı Başbakanlık' ta. Bir baktım, biri ellerime sarıldı. 'Ata hocam ben okuldan Mustafa' dedi. Daha sonra bir kaç kez biri kampta olmak üzere karşılaştık. Sayın Varank da hatırşinastır. Ne vakit bizi görse, ilgisini esirgemez.""1980-2000 arasında İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde görev yaptım. Beden eğitimi ve resim derslerine girdim. Bugünkü adıyla Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi... Çok olumlu izler bıraktı bende o yıllar. Güreş ortak sevdamız oldu. Güreş dili oluştu. Ben Vefa Lisesi'nde güreşirken, İstanbul İmam-Hatip lisesindeki güreşçilerle bir arada grup ve Türkiye şampiyonalarında rakiptik. Orada güreşçileri çalıştırırken boş zamanlarımda da İstanbul Güreş İhtisas Kulübü'nde de antrenörlük yapıyordum. Orda iken 1988 yılında milli takım antrenörlüğüne başladık.1980 öncesi şimdiki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey başta olmak üzere birçok milletvekili, belediye başkanları, bürokrat oradan yetişti. Benim görev yaptığım dönemde de; başta mevcut Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi Bakanımız Sn. Mustafa Varank, birçok milletvekili, TGF Başkanı Osman Şansal, TGF'de başkan vekili olarak görev yapan Mehmet Kılıç olmak üzere belediye başkanları, bürokratlar yetişti. Halen okuldan birçok öğrencimizle buluşuyoruz."