Damgamızı vuracağiz

Trabzonspor'da 8 günlük izin bugün sona ererken teknik direktör Abdullah Avcı, Dünya Kupası arasından sonra lige damga vuracaklarını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Gerekli öz eleştirilerimizi yaptık.Bu aradan sonra çok daha iyi işlere imza atacağımıza inanıyoruz.Geçen sene şampiyonluğa ulaştık ancak bu sezon çok daha iyisini yapabileceğimize inanıyoruz. Hem Avrupa'da hem de ligde taraftarımıza büyük mutluluklar yaşatmak istiyoruz" diye konuştu.