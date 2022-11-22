Haber hattı

Meksika'nın Guadalajara kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nın son gününde milli sporcu Rukiye Yıldırım, gümüş madalya kazandı. Finalde Hırvatistan'dan Lena Stojkovic'e mağlup olan milli sporcu,Tecrübeli tekvandocu, 2011 ve 2019'da dünya üçüncüsü unvanını almıştı.THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında bugün, İtalya'nın EA7 Emporio Armani takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Mediolanum Forum Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.ise Fransa'nın Monaco ekibiyle oynayacak. Salle Gaston Medecin Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.NBA'de Cleveland Cavaliers'ın Miami Heat'i 113-87 yendiği maçta milli basketbolcu Cedi Osman,ile "doubledouble" yaptı. Cavaliers'da 37 dakika oyunda kalarak maçın en fazla süre alan oyuncusu olan Cedi Osman, 20 sayı, 12 ribaunt, 3 asist, 1 top çalma, 1 blok ile galibiyette başrolü oynadı.Profesyonel Tenisçiler Birliği tarafından düzenlenen 2022 ATP Finalleri'ni, 3 numaralı seribaşı Casper Ruud'u 2-0 yenen 7 numaralı seribaşı Novak Djokovic kazandı. Sırp raket, 2008, 2012, 2013, 2014 ve 2015'ten sonra bir kez daha şampiyonluğa ulaştı., Federer'e ait turnuvayı en fazla kazanan tenisçi rekorunu egale etti.