Haber hattı

RUKİYE'DEN GÜMÜŞ MADALYA
Meksika'nın Guadalajara kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nın son gününde milli sporcu Rukiye Yıldırım, gümüş madalya kazandı. Finalde Hırvatistan'dan Lena Stojkovic'e mağlup olan milli sporcu, dünyaikincisi oldu. Tecrübeli tekvandocu, 2011 ve 2019'da dünya üçüncüsü unvanını almıştı.
POTADA AVRUPA GÜNÜ
THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında bugün Anadolu Efes, İtalya'nın EA7 Emporio Armani takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Mediolanum Forum Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.30'da başlayacak. Fenerbahçe Beko ise Fransa'nın Monaco ekibiyle oynayacak. Salle Gaston Medecin Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.
CEDİ'DEN DOUBLE-DOUBLE
NBA'de Cleveland Cavaliers'ın Miami Heat'i 113-87 yendiği maçta milli basketbolcu Cedi Osman, 20sayı ve 12 ribaunt ile "doubledouble" yaptı. Cavaliers'da 37 dakika oyunda kalarak maçın en fazla süre alan oyuncusu olan Cedi Osman, 20 sayı, 12 ribaunt, 3 asist, 1 top çalma, 1 blok ile galibiyette başrolü oynadı.
NOVAK DJOKOVİC 6. KEZ ŞAMPİYON
Profesyonel Tenisçiler Birliği tarafından düzenlenen 2022 ATP Finalleri'ni, 3 numaralı seribaşı Casper Ruud'u 2-0 yenen 7 numaralı seribaşı Novak Djokovic kazandı. Sırp raket, 2008, 2012, 2013, 2014 ve 2015'ten sonra bir kez daha şampiyonluğa ulaştı. ATP Finalleri'nin en yaşlı şampiyonuolan 35 yaşındaki Djokovic, Federer'e ait turnuvayı en fazla kazanan tenisçi rekorunu egale etti.