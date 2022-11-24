İkiz kardeşler sahada buluştu

TFF 3. Lig 1. grupta Şanlıurfa'yı temsil eden Karbel Karaköprü Belediyespor ile Mersin İdmanyurdu A.Ş. arasında oynanan maçta sahalarda ender görülen bir durum gerçekleşti. Karşılaşmada ikiz kardeş olan futbolcular birbirine rakip olarak sahada yer aldılar.

Karbel Karaköprü Belediyespor'da sağ bek pozisyonunda oynayan Emre Yıldırım ile Mersin İdmanyurdu A.Ş. takımında sol kanatta oynayan ikiz kardeşi Yusuf Yıldırım maçta rakip olarak birbirine karşı oynadılar.

1999 doğumlu ikizler maça ilk on birde başlarken pozisyonları gereği sık sık ikili pozisyona girdiler. Karşılaşmayı Emre Yıldırım'ın takımı Karaköprü Belediyespor 2-1 kazanırken, maç sonunda Yusuf Yıldırım ikizini tebrik etti.