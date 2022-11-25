Türkiye’de düzenlenecek yüzme yarışlarında KKTC’yi temsil edecek

Performansları ile kendi yaş kategorilerindeki Türkiye barajını da geçen Barkan Cem Aykut ve Deniz Bender, Türkiye Yüzme Federasyonu'nun 2-4 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da düzenleyeceği Türkiye Arena Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda yarışacak. 6'ıncı sınıf öğrencileri Akman Tüzünkan ve Erten Kasımoğlu ise 9-11 Aralık tarihlerinde Türkiye Yüzme Federasyonu 11 yaş Ulusal Gelişim Ligi Türkiye Finalinde KKTC'yi temsil edecek.

Türkiye'deki yarışlarda kulaç atacak öğrencilerine başarılar dileyen Yakın Doğu Ortaokulu Müdürü Ömer Özkan, "Öğrencilerimizin akademik başarılarını en üst seviye çıkaracak bir eğitim modeli uygularken, kültürel, sportif ve sosyal alanlarda da kendilerini keşfetmeleri için bütün imkanlarımızla destek olmayı sürdürüyoruz. Türkiye'de alacağımız sonuçlar ne olursa olsun öğrencilerimizle gurur duyuyoruz" dedi.