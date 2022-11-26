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Giriş Tarihi: 26.11.2022 14:08

Davis Kupası'nda ilk finalist Avustralya

AA
Davis Kupası’nda ilk finalist Avustralya

Teniste ülkelerin yarıştığı en önemli organizasyon 2022 Davis Kupası'da ilk finalist, Hırvatistan'ı 2-1'le geçen Avustralya oldu.

İspanya'nın Malaga kentinde düzenlenen organizasyonun ilk yarı finalinde, Avustralya ile Hırvatistan üç maçlık seride karşılaştı. Tek erkekler maçlarının ilkinde, Hırvat Borna Coric, Avustralyalı Thanasi Kokkinakis'i 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek ülkesini 1-0 öne geçirdi.

İkinci tekler maçında ise Avustralyalı Alex de Minaur, Hırvat Marin Cilic'i 6-2'lik setlerin ardından 2-0 mağlup etti ve skoru 1-1'e getirdi.

Sonucu belirleyen çift erkekler müsabakasında Hırvat Nikola Mektic-Mate Pavic ikilisini 6-7, 7-5 ve 6-4'lük setlerin ardından 2-1'le geçen Avustralyalı Max Purcell ve Jordan Thompson, ülkelerini finale taşıdı. İtalya ile Kanada arasındaki diğer yarı final eşleşmesini geçen taraf, finalde Avustralya'nın rakibi olacak.

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Davis Kupası'nda ilk finalist Avustralya
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