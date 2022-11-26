Millilerin 4. etap son kampı başladı

Amasya Kapalı Spor salonunda Avrupa şampiyonasına günlük çift antrenman ile hazırlanan Milliler 10 günlük kampın ardından 7-10 Aralık'ta Almanya'nın Hamburg kentinde yapılacak olan Avrupa Şampiyonasına katılacak.

Milli Takım Baş Antrenörü Yasin Yükseler, "Avrupa Şampiyonası öncesi Amasya'ya son kampımız için tekrar geldik. Buradaki hedefimiz Avrupa Şampiyonası öncesi çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik ama bu son kampın önemi çok fazlasıyla büyük. Umarım sporcularımızın adaptasyonu ve teknik kadronun adaptasyonu yüksek olur. Biz bu kampı en başarılı şekilde geçirmiş oluruz. Şimdi son kamp Almanya, Almanya tabi Türk Hokey tarihinin hep söylüyorum üstüne basa basa Türk Hokey tarihinin en önemli organizasyonlarından. Bizim bu organizasyonda en iyi şekilde çıkmak istiyoruz. Buradaki hedefimiz daha önce de söyledim. İlk 4'e kalıp, dünya kupasına katılma hakkı elde etmek. Bir diğer önemli hedefimiz de ilk 3'e girip kupayla ülkemize dönmek istiyoruz. Sporcularımız ve teknik ekip bunun farkında. İyi de bir sezon geçirdik. Umarım çalışmalarımızın karşılığını oradan almış oluruz."

Salon Hokeyi Kadınlar A Milli Takım Kaptanı Perihan Çınar, "Amasya'da son kamp için buluşmuş olmaktayız. Son kampımız tüm hızıyla devam ediyor. 10 gün sürecek Amasya'dayız. Turnuvaya hazırlanmak için geldik. Almanya'nın Hamburg kentinde olacak yarışmamız. Çok iyi hazırlık süreci geçirdik, toplamda bu dördüncü kampımız. Dördüncü kampın sonunda da ayın 6'sında Hamburg için yola çıkacağız. Orada 8 takımın bulunduğu güçlü bir arenaya katılacağız. Hedefimiz ilk 4'e girmek orada. Eğer ilk 4'ü zorlayıp ilk 4'e girebilirsek dünya kupası biletini elimize almış olacağız. Umarım başarılı bir turnuva geçer. Hazırlıklarımız o yönde teşekkür ederim."

Hokey İl Temsilcisi Seyit Ahmet Kanık, "Hokey Kadın A milli Takımımız Amasya'da. Onları burada misafir etmekten mutluluk ve gurur duyuyoruz. Hedefimiz Almanya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında ilk 4'e girerek dünya kupasına katılmaya hak kazanmak. İlk 3'e girerek de ülkemize bir kupa kazandırmak." diye konuştu.

Millilerin son kampı 10 gün sürecek. Aralık ayının 6'sında Milliler Amasya'dan Almanya'nın Hamburg kentine gidecek.