Fenerbahçe Opet’e şok!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, seyircisi önünde güçlü rakibi Fenerbahçe Opet'i 3-2 yendi. 144 dakika süren maçta setlerde iki kere geriye düşmesine rağmen karşı direnen Kuzeyboru, 19-17'lik altın set sonucu ile maçı 3-2 kazanmayı bildi ve ligde 5. galibiyetine imza attı. Fenerbahçe ise daha 8 haftada 3 mağlubiyete ulaşıp, zirve yarışında darbe aldı. Axa Sigorta Erkekler Ligi'nde dün: Ziraat Bankkart- Halbank: 3-1, Spor Toto-Altekma: 3-0, Hekimoğlu Global-Cizre Bld: 0-3, Tokat Belediye Plevne-Bursa BŞB: 0-3, Galatasaray HDİ Sigorta-TÜRŞAD: 2-3.F.Bahçe Opet'in başantrenörü Zoran Terzic'in, maç sırasında Buse Ünal'a bir şeyler anlatırken oyuncusunu iteklemesi tepki çekti. Taraftarlar sosyal medyadan"Bu hareketi açıklayabilen var mı" şeklinde yorumlar yaptılar.