Fenerbahçe Opet’e şok!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, seyircisi önünde güçlü rakibi Fenerbahçe Opet'i 3-2 yendi. 144 dakika süren maçta setlerde iki kere geriye düşmesine rağmen karşı direnen Kuzeyboru, 19-17'lik altın set sonucu ile maçı 3-2 kazanmayı bildi ve ligde 5. galibiyetine imza attı. Fenerbahçe ise daha 8 haftada 3 mağlubiyete ulaşıp, zirve yarışında darbe aldı. Axa Sigorta Erkekler Ligi'nde dün: Ziraat Bankkart- Halbank: 3-1, Spor Toto-Altekma: 3-0, Hekimoğlu Global-Cizre Bld: 0-3, Tokat Belediye Plevne-Bursa BŞB: 0-3, Galatasaray HDİ Sigorta-TÜRŞAD: 2-3.
TERZİC'E TEPKİ!
F.Bahçe Opet'in başantrenörü Zoran Terzic'in, maç sırasında Buse Ünal'a bir şeyler anlatırken oyuncusunu iteklemesi tepki çekti. Taraftarlar sosyal medyadan "Terzic'in, bir kadına yaptığı buşiddet kabul edilemez". "Bu hareketi açıklayabilen var mı" şeklinde yorumlar yaptılar.