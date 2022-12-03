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Giriş Tarihi: 3.12.2022 16:59

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, para masa tenisi sporcuları ile bir araya geldi

DHA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, para masa tenisi sporcuları ile bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, para masa tenisi sporcuları ile bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, Altındağ Spor Salonu'nda sporcularla masa tenisi oynadı. Kasapoğlu, daha sonra sporcular ve aileleri ile sohbet etti. Bakan Kasapoğlu, "Engel tanımayan sporcu arkadaşlarımla beraberim. Onların, inancı azmi ve tabii ki enerjisi herkese örnek olacak nitelikte. Biz tabii ki her daim onların yanındayız. Onların bu anlamdaki çabalarına her zaman destek olma, onları daha güçlü kılma adına tüm imkanlarımızla varız. Onlar da hem bugün hem de bundan sonra; ülkemizi, milletimizi, şanlı bayrağımızı çok güçlü şekilde temsil etme noktasında bizlere çok büyük gurur yaşattılar. Bundan sonra da daha büyük gururlar yaşatacaklarına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Engelli sporcuların inanç ve azimleriyle dünyaya örnek olduğunu belirten Kasapoğlu, devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını hatırlatarak, "Burada paralimpik şampiyonlarımız var, dünya, Avrupa şampiyonlarımız var, onların izinde yeni arkadaşlarımız var. Şükürler olsun ki hiçbir engel tanımadıklarını onlar tüm dünyaya en büyük enerjileriyle bugüne kadar ilan ettiler, meydan okudular adeta. Ben onları tebrik ediyorum çabalarından dolayı, inanç ve enerjilerinden dolayı. Onları hazırlayan değerli aileleri, hocaları, yöneticileri, onlar da aramızdalar onlara da şükranlarımı tebriklerimi iletiyorum. Devlet olarak tüm imkanlarımızla, her daim onların yanında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyorum. Onlara iyi ki varsınız, iyi ki engelleri aşarak tüm dünyaya örnek oluyorsunuz diyorum, tebrik ediyorum" diye konuştu.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, para masa tenisi sporcuları ile bir araya geldi
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