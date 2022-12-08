Haber hattı

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Giriş Tarihi: 8.12.2022

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VOLEYBOLDA ZAFER GÜNÜ
FILEDE CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimiz dün 2'de 2 yaptı. VakıfBank, C Grubu ilk maçında sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 3-0 (25-15, 25-21, 25-9) mağlup etti. 63 dakika süren mücadelenin en değerli oyuncusu Cansu Özbay seçildi, Egonu da 26 sayıyla oynadı. Eczacıbaşı Dynavit ise E Grubu ilk karşılaşmasında Romanya'nın C.S.M. Targoviste ekibini 3-0 (25-18, 25-14, 25-22) yendi. Maçı 16 sayıyla tamamlayan Hırvat pasör çaprazı Samanta Fabris, MVP seçildi. Turuncu-beyazlılar sonraki müsabakasında 20 Aralık Salı günü Bulgaristan'ın Maritza Plovdiv ekibiyle, sarı-siyahlılar ise 21 Aralık'ta Almanya'nın SC Potsdam takımıyla karşılaşacak.

INFANTINO: EN IYI TURNUVA BU OLDU
FIFA Başkanı Gianni İnfantino, Katar'daki Dünya Kupası ile ilgili değerlendirmede bulundu. İnfantino, "Bu şimdiye kadarki en iyi FIFA Dünya Kupası grup aşaması oldu. Artık ne küçük takımlar ne de büyük takımlar var. Seviye çok ama çok eşit. Tarihte ilk kez tüm kıtalardan milli takımlar, eleme aşamasına gitti. Futbol küreselleşiyor" dedi.

F.BAHÇE, BERLIN DEPLASMANINDA
EUROLEAGUE'DE 12 hafta heyecanı başlıyor. F.Bahçe Beko deplasmanda bu akşam, Alman ekibi Alba Berlin ile karşılaşacak. Mücadele saat 22.00'de başlayacak. Anadolu Efes ise yarın Litvanya'da Zalgiris Kaunas ile 21.00'de oynayacak. Ligde F.Bahçe ilk sırada yer alırken, Efes ise 6. sırada bulunuyor.

AVRUPA SPOR ŞEHRI SAKARYA
SAKARYA, Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES Avrupa) tarafından '2023 Avrupa Spor Şehri olarak ilan edildi. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen resmi törende ödülü Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce aldı.

GAZETECİ CEVAT KOL VEFAT ETTİ
TRABZONLU gazeteci ve SABAH Spor eski muhabiri Cevat Kol, 57 yaşında hayatını kaybetti. 2 yıldır amansız hastalıkla savaşan Kol, evli ve 3 çocuk babasıydı. Kol'un cenazesi bugün Trabzon'da İskenderpaşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Uğurlu Mezarlığı'na defnedilecek. SABAH Spor olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı dileriz.

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