Haber hattı

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Giriş Tarihi: 10.12.2022

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Göztepe: TFF futbola çelme taktı!
Türkiye Futbol Federasyonu, tarihi bir karar vererek yarıda kalan olaylı Göztepe-Altay maçı için iki takımın da hükmen mağlup ilan edildiğini açıklamıştı. Sarı-kırmızılı kulüp ise bu karara tepki gösterdi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bu karar kabul edilemez. Sadece kamuoyunun rahatlatılması adına alınan bu kararın emsâli yoktur. Türk futbolunda daha önce çok daha fazla kişinin sahaya girdiği olaylarda bu tarz bir karar verilmemiştir. Görevi futbol oynatmak olan kurumun böyle bir ceza açıklaması da futbola takılan bir çelmedir. Olayların ardından iki kulübün de sağ duyulu açıklamaları ve maçı oynama isteği göz ardı edilmiştir. Tarihi bir fırsatı kaçıran TFF Yönetim Kurulu, bu tür cezalarla bir yere varılamadığını görememiş ve yine işin kolayına kaçmıştır." Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Altaylı bir taraftar, Göztepe tribününe işaret fişeği atarak sarı-kırmızılı bir futbolseveri ağır yaralamış, Göztepeli bir holigan da sahaya girerek korner direğiyle Altay kalecisi Ozan'a saldırmıştı.

Halkbank, Cizre Belediyesi karşısında zorlanmadı
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasında Halkbank, Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Ligde 11'inci galibiyetine imza atan Ankara ekibi, 68 dakika süren mücadeleyi 25-16, 25-17 ve 25-15'lik setlerle kazandı. Halkbank'ta Yiğit Gülmezoğlu 15, Nimir de 14 sayıyla en skorer isimler oldu. Günün diğer sonuçları: Tokat Belediye Plevne-TÜRŞAD: 0-3, Galatasaray HDİ-Altekma: 3-0.

Dünya Şampiyonları, Ankara'da üniversite öğrencileri ile buluştu
Dünya Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencileriyle buluştu. Üniversitede düzenlenen Protez ve Ortezde İnovasyon Sempozyumu'na katılan teknik direktör Osman Çakmak, "İnşallah bu sempozyumda güzel proje ve fikirler çıkar. İnşallah bu protezlerimizi yurt dışına mahkum olmadan buradan sizlerin projeleri sayesinde sağlayacağız. Sizleri çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

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