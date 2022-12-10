Haber hattı

Türkiye Futbol Federasyonu, tarihi bir karar vererekaçıklamıştı. Sarı-kırmızılı kulüp ise bu karara tepki gösterdi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bu karar kabul edilemez. Sadece kamuoyunun rahatlatılması adına alınan bu kararın emsâli yoktur.Görevi futbol oynatmak olan kurumun böyle bir ceza açıklaması da futbola takılan bir çelmedir. Olayların ardından iki kulübün de sağ duyulu açıklamaları ve maçı oynama isteği göz ardı edilmiştir. Tarihi bir fırsatı kaçıran TFF Yönetim Kurulu,ve yine işin kolayına kaçmıştır." Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Altaylı bir taraftar, Göztepe tribününe işaret fişeği atarak sarı-kırmızılı bir futbolseveri ağır yaralamış, Göztepeli bir holigan da sahaya girerek korner direğiyle Altay kalecisi Ozan'a saldırmıştı.Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasında Halkbank, Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Ligde 11'inci galibiyetine imza atan Ankara ekibi, 68 dakika süren mücadeleyi 25-16, 25-17 ve 25-15'lik setlerle kazandı.Günün diğer sonuçları: Tokat Belediye Plevne-TÜRŞAD: 0-3, Galatasaray HDİ-Altekma: 3-0.Dünya Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencileriyle buluştu. Üniversitede düzenlenen Protez ve Ortezde İnovasyon Sempozyumu'na katılan teknik direktör Osman Çakmak, "İnşallah bu sempozyumda güzel proje ve fikirler çıkar.Sizleri çok seviyorum" ifadelerini kullandı.