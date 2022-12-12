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Giriş Tarihi: 12.12.2022

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Haber turu
Pistte altın rekorla geldi
ABD'de yapılan Spokane Invitational Yarışı erkekler 200 metrede milli atlet Anthony Smith, altın madalya elde etti. Washington'da yapılan organizasyonda Anthony Smith, erkekler 200 metrede 21.28'lik derecesiyle altın madalya kazanırken, ayrıca Batuhan Altıntaş'a ait 21.59'luk 20 Yaş Altı Salon 200 metre rekorunu da kırdı.

Çağla, Tunus'ta şampiyon
MİLLİ tenisçi Çağla Büyükakçay, Tunus'ta düzenlenen W25 Monastir Turnuvası'nda şampiyon oldu. Organizasyonun finalinde 2 numaralı seri başı Hırvat tenisçi Lea Boskovic'i 7-5, 0-6, 6-2'lik setlerle 2-1 yenen Çağla, kariyerinin 14. tekler şampiyonluğuna ulaştı.

Yeni lider Türk Telekom
TÜRKİYE Sigorta Erkekler Basketbol Ligi'nde Türk Telekom, lider Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 82-75 yenerek hem rakibinden zirveyi averajla devraldı hem de bu sezon ilk yenilgisini tattırdı. Ankara ekibinde Taylor- Grant ikilisi 20'şer sayıyla skoru sürükledi. Öte yandan Galatasaray NEF, Gaziantep Basket'i 77-54'lük skorla mağlup etti ve 10. maçında 5'inci galibiyetini aldı. Anadolu Efes de Beşiktaş Emlakjet'i 99-86 yendi.

SPOR TOTO 1. LİG
Bolu uzatmada yakalandı: 2-2 SPOR Toto 1.Lig'de Boluspor, sahasında Bandırmaspor ile 2-2 berabere kaldı. Konuk ekip 13. dakikada Atabey'in penaltı golü ile öne geçti. Boluspor 28'de Ngandu ile beraberliği yakaladı, 70'te Oulare ile 2-1 öne geçti. Ancak 90+1'de Fatih Kurucuk, Bandırmaspor'a 1 puanı getiren golü attı: 2-2. Erzurumspor da Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 yendi.

TFF 2. & 3. Lig
TFF 2.LİG Kırmızı Grup: İskenderunspor A.Ş.-Bucaspor: 1-2, 1461 Trabzon FK-Fethiyespor: 2-0, Diyarbekir Spor-Sarıyer: 1-1, Zonguldak Kömürspor-Balıkesirspor: 2-0, Karacabey Bld-Serik Bld: 1-1, Ankara Demirspor-Kırklarelispor: 2-2, Kastamonuspor-Kocaelispor: 0-1, Adıyaman FK-Pazarspor: 4-0, Van Spor FK-Uşak Spor: 3-1 Beyaz Grup: 24Erzincanspor-Esenler Erokspor: 1-1, Düzcespor-Amed Sportif: 2-2, Menemenspor- Sivas Bld: 0-0, Somaspor-Bursaspor: 3-1, Isparta 32 Spor-Çorum FK: 0-0, Baybur Ö.İ.-Tarsus İ.Y.: 1-1, Şanlıurfaspor-Afjet Afyonspor: 1-2. TFF 3.LİG
1. Grup: Yeni Mersin İ.Y.-1954 Kelkit Bld: 2-2, Elazığspor-Eskişehirspor: 2-2, 1922 Konyaspor-Şile Yıldızspor: 2-2, Edirnespor-Ağrı 1970 Spor: 2-1, Belediye Kütahya-Karşıyaka: 1-1, Nevşehir Bld-Karaköprü Bld: 3-1, Belediye Derince-Hacettepe 1945: 2-1 2. Grup: Karaman FK-Iğdır FK: 1-0, Eynesil Bld-Bulvarspor: 0-2, Ergene Velimeşe-Alanya Kestel: 0-1, Kuşadasıspor- Darıca G.Birliği: 2-0, Kırıkkale Büyük Anadolu-23 Elazığ FK: 3-2, Ayvalıkgücü Bld-Kahramanmaraşspor: 2-1, Gümüşhanespor-Turgutluspor: 3-0 3. Grup: Tepecikspor-Akhisarspor: 1-0, Fatsa Bld- Efeler 09 Spor: 1-1, 68 Aksaray Bld-Erbaaspor: 2-1, Artvin Hopa-Bursa Yıldırımspor: 1-0, Muş 1984 Muşspor-Siirt İ.Ö.İ.: 0-2, Niğde Anadolu FK-Osmaniyespor: 0-1.

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