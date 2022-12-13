2023 Avrupa Spor Şehri: ’Sakarya’

Belçika'da gerçekleştirilen ve dünyanın farklı şehirlerinin oylandığı Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Genel Kurul Toplantısı'nda Sakarya, Türkiye tarihinde bir ilke imza atarak UCI Bisiklet Şehri unvanını almaya hak kazandı. Dünyanın sayılı şehirlerinin almaya hak kazandığı unvanı Sakarya 5 yıl boyunca taşıyacak. 26 Ekim 2021 Salı günü Danimarka'da gerçekleştirilecek toplantıda Bisiklet Şehri unvanını UCI Genel Başkanı David Lappartient'ten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Öncelikle şehrimizin ve ülkemizin tanıtımına, turizmine ve ekonomi çalışmalarımızın ve bu konuda hayata geçirdiğimiz projelerin karşılığını en güzel şekilde aldık. Bu gurur verici" dedi.

AVRUPA SPOR ŞEHRİ SAKARYA

Geçen yıl alınan Bisiklet Şehri Sakarya unvanı sonrasında geçen 6 Aralık 2022 tarihinde bu kez "2023 Sakarya Avrupa Şehri Spor Şehri" aldı. Avrupa Spor Başkentleri Federasyonu (ACES) tarafından yapılan değerlendirme ve Sakarya'da bir heyet tarafından yapılan incelemeler sonrasında ödüle layık görülen Sakarya adına ödülü Belçika'da düzenlenen törenle Başkan Ekrem Yüce aldı. Yüce, "Bir alan düşünün ki içinde hem rekabeti ve kardeşliği hem de azmi ve hoşgörüyü barındırsın. İşte spor böyle bir unsurdur" dedi.

SAKARYA'DA SPOR BİR BAŞKA

Yüce, "Spor; sevginin, saygının, sağlığın ve eğitimin bir bütünüdür. Spor tüm renkleri içinde barındırır. Bu sebeple Spor Şehri olmak en çok bize, yani dünyanın minyatürü olan Sakarya'mıza yakışır. Türkiye'nin göz alıcı şehri Sakarya; doğası, tarihi, sanatı, tarımı, endüstrisi ve insanı ile bambaşka bir şehirdir. Tüm bunların yanında spor da Sakarya'da bir başka güzeldir" diye konuştu.

SPORUN MERKEZİ OLDU

Yüce, "BMX ve MTB Dünya Kupası yarışları, Petlas Off-road Türkiye Şampiyonası, Tour Of Sakarya uluslararası yarışları, 30 farklı branşta şehrin dört bir yanında yeni yeteneklerin keşfedildiği amatör spor faaliyetleri, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması için şehirde yapılan yatırımlar Sakarya'yı sporun cazibe merkezi haline getirdi" dedi.

EN BÜYÜK DESTEK ERDOĞAN'DAN

Yüce, "Başta bu yolda bizleri cesaretlendiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, sporun ve sporcunun her daim destekçisi olan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'na ve şehrimizde düzenlenen spor müsabakalarında göstermiş oldukları misafirperverliklerinden dolayı hemşerilerime, tüm Sakaryalı kardeşlerime teşekkürü borç bilirim. Avrupa Spor Şehri olarak sloganımızı yinelemek istiyorum. Sakarya sizin eviniz, dünyayı misafir ederiz" ifadelerini kullandı.