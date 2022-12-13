Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Türkiye Yüzyılı gençlerimizin omzunda yükselecek"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İnovasyon Haftası İnovatim İnovasyon Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, "Bakanlık olarak hizmet yelpazemizde olan tüm konuları inovatif bir şekilde gerçekleştirmek için büyük bir hassasiyet içerisindeyiz. Bakanlık olarak inovasyonu gençlerin serbest bir şekilde hayallerini geçekleştirme imkanı olarak sunma fırsatı olarak değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu, "Gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürecek fırsatlara ne kadar güçlü eriştirebiliyorsak; biliyoruz ve inanıyoruz ki yenilikçilik ve girişimcilikte o oranda büyüyecektir. O yüzden bakanlığımızı bir uçtan bir uca tamamen dijital bir yapıyla donattık. Algoritmalar ve yazılımlar bakanlığımızın iş ve işleyişinde çok ama çok kritik öneme ait. Bilgi işlem altyapısının değişmesiyle dünya hızlı bir değişim sürecine girdi. Bu değişim süreci dünyayı tek bir pazara dönüştürdü. Eskiden işletmeler sadece kendi bölgesindekilerle rekabet ederken, şimdi hiç bilmediği, ismini bile duymadığı ülkelerin işletmeleri ile rekabet eder hale geldi. Bu rekabet küresel dünyada, devletler bazında da aynı şekilde yaşanmaya başladı" cümlelerine yer verdi.