Müthiş rekor

Gençlikve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin bu yıl uluslararası yarışmalarda 1780 altın, 1755 gümüş ve 1744 bronz olmak üzere toplamda 5 bin 279 madalya kazandığını açıkladı. Spor tarihine yeni hikâyeler yazmaya devam ettiklerini belirten Kasapoğlu, "Uluslararası alanda birçok branşta 1780 altın, 1755 gümüş, 1744 bronz olmak üzere toplamda 5 bin 279 madalya kazandık. Bu gurur tablosunun altyapısında inanç var, emek var, alın teri ve de sistemli çalışma var. 2002'den bu yana sporda gerçekleştirmiş olduğumuz hamlelerin meyvelerini hamdolsun toplamaya başladık" dedi.