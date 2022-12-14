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Giriş Tarihi: 14.12.2022 21:38 Son Güncelleme: 14.12.2022 21:38

VakıfBank, Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası ilk maçında Kuanysh Club'ü yendi

AA
VakıfBank, Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası ilk maçında Kuanysh Club’ü yendi

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da bugün başlayan 2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda VakıfBank, Kazakistan ekibi Kuanysh Club'u 3-0 yendi.

VakıfBank 3 - 0 Kuanysh Club

Salon: Antalya
Hakemler: Stanislava Simic (Sırbistan), David Fuentes Fernandez (İspanya)

VakıfBank: Cansu Özbay, Ogbogu, Egonu, Guimaraes, Zehra Güneş, Daalderop (Ayça Aykaç, Karutasu, Bajema, Derya Cebecioğlu)
Kuanysh Club: Kitipova, Mikhailova, Aldoshina, Orle, Belchenko, Smirnova (Bekisheva, Kolomoyets)

Setler: 25-15, 25-15, 25-17
Süre: 63 dakika (22, 20, 21)

Antalya Spor Salonu'nda oynanan B Grubu karşılaşmasının ilk setini VakıfBank 25-15 kazanarak 1-0 öne geçti. Sarı-siyahlılar, ikinci sette de rakibine 25-15 üstünlük sağladı ve durumu 2-0 yaptı. Üçüncü seti 25-17 kazanan VakıfBank, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Sarı-siyahlı ekip, şampiyonanın açılış mücadelesinde A Grubu'nda Brezilya ekibi Dentil Praia Clube'yi 3-0 yenen Eczacıbaşı Dynavit'ten sonra organizasyona üç puanla iyi bir başlangıç yaptı.

Türkiye'nin iki takımla temsil edildiği FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, yarın oynanacak Prosecco Doc Imoco Conegliano (İtalya)-Dentil Praia Clube (Brezilya) ve VakıfBank-Gerdau Minas (Brezilya) maçlarıyla devam edecek. Organizasyon, 18 Aralık Pazar günü final karşılaşmasıyla sona erecek.

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VakıfBank, Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası ilk maçında Kuanysh Club'ü yendi
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