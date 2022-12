Bakan Kasapoğlu: "2022 yılında 50’den fazla branşta 5 bin 300 uluslararası madalyamız var"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da düzenlenen Brand & Sport Summit organizasyonunda açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Bakan Kasapoğlu daha sonra çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

2022 yılının Türkiye için başarılarla dolu bir yıl olduğunu söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sporda hem madalyalar hem büyük gelişimler katettiğimiz bir yıl oldu. Bununla birlikte özellikle branş çeşitliliği noktasında, 50'den fazla branşta çok güçlü bir iddiamızın olduğu, bu iddiayı yeni başarılarla taçlandırdığımız bir yıl oldu. Spor birkaç branştan ibaret değil diyoruz. 2022 yılında 50'den fazla branşta 5 bin 300 uluslararası madalyamız var. Bu anlamda çok güçlü potansiyelle geride bıraktığımız yıl. İnanıyorum ki 2023 yılı ve sonrasında da daha büyük başarıları, branş noktasındaki geniş yelpazeyi inşallah sporcularımız bizlere yaşatacaklar. Bununla birlikte tesisleşme noktasında geldiğimiz nokta 2022 bu anlamda tesisleşme devrimimizi yine yeni tesislerde, inanılmaz rekabet gücü yüksek altyapıyla taçlandırdığımız bir yıl. İstanbul'da son aylarda Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle en modern buz pistini açtık. Bitirdiğimiz statlar, salonlar oldu. Mahallelere en ücra noktalara kadar yaydığımız tesis altyapısı oldu. En modern havuzları bu yıl açtık. Her geçen gün bir yandan çıtayı yükseltirken diğer yandan fırsat eşitliği ilkesiyle, 85 milyonun her bireyine sporun erişilebilir kılma noktasında hedeflerimiz daha da yaklaştığımız bir yıl oldu. İnanıyorum bundan sonraki süreçte bu verimli altyapıyı değerlendirerek daha güçlü bir şekilde projelerle daha büyük başarılar yakalayacağız. 200 yakın uluslararası organizasyona Türkiye, ev sahipliği yaptı. Bununla birlikte dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olan İslam Oyunları'nı 54 ülkenin katılımıyla, 10 binden fazla sporcunun katılımıyla düzenledik. Onun da çıtasını ülke olarak ayrı bir noktaya getirdik. Bursa'da İznik'te düzenlediğimiz 4. Dünya Göçebe Oyunları'na 102'den fazla ülke, 300 binden fazla tarihin en fazla katılımıyla ülkemizde düzenlendi. Ülkemizin dört bir tarafında spor turizmi destinasyonu olarak iddiamızı en başarılı şekilde ortaya koyduk. Özellikle 17.'sini Türkiye'de düzenlediğimiz Avrupa Spordan Sorumlu Bakanlar Toplantısı, 45'ten ülkenin, bakanın, uluslararası kuruluşun katımıyla çok önemli bir şekilde gerçekleşti. İstanbul'dan, Antalya'ya kadar, Mersin'e kadar Türkiye'nin dört bir tarafında artık uluslararası spor organizasyonları için çok güçlü bir organizasyon kabiliyetimiz var. Mükemmel bir altyapımız var. Bununla birlikte Türkiye'de her geçen gün büyüyen, güçlenen spor turizmi olgusu var" diye konuştu.