Spor’un nabzı Turkuvaz Medya’da attı! Zirvede önemli isimlerden önemli açıklamalar

MODERATÖRLÜĞÜ BAKAN YAPTI

Türk Sporunda Global Başarı Hedefleri' konulu panel Bakan Kasapoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, Bakan Kasapoğlu'nun sorularını yanıtladı. Bakan spor sevgisini aşılamak ve bu anlamda bir bilinç oluşturmanın ailede başladığını söylerken, milli sporcu bursu ile okul mu spor mu ikilemini bitirdiklerinin altını çizdi. "Türkiye olarak son 20 yıllık süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla ciddi bir tesisleşme hamlesine başladık. Futboldan atletizme, atletizmden yüzmeye kadar her alanda ciddi bir altyapı oluşturduklarını belirten Bakan, "Sporcularımız 51 branşta an itibariyle 5.300 madalya kazandı. Türkiye artık spor ülkesi, genç nüfus ülkesi. Global bir pencereden baktığımızda tabi ki spor kültürü çok kıymetli bir tarz. Bu çerçevede spor kültürü oluşturmanın önemi hakkında ne düşünürsünüz? Ve özellikle bir gencin hayatında spor nerede olur?" diyerek sözü konuklarına bıraktı.







20 YILIN TOHUMLARI ARTIK MEYVE VERİYOR

Son 4 yılda 20 binden fazla madalya büyük bir başarıdır. Sadece bu yıl 5 bin 300 madalya var. Ülkemizin potansiyeline gençlerimize en güçlü şekilde inanıyoruz yetenekli sporcularımıza destek vermeyi onurlu bir sorumluluk olarak görüyoruz. Ay-yıldızı göğsünde gururla taşıyan her sporcumuz bizim göz bebeğimiz. Türkiye yüzyılına sporda güçlü bir altyapı, sürdürülebilir bir sistem ve kapsayıcı bütüncül bir strateji ile giriyoruz. Tüm spor branşlarında hedef vizyonumuz var. Son 20 yılın tohumları artık meyve vermeye başladı. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sporcularımızın her daim yanlarında olarak onları güçlendirmeye, bu memleketin her bireyini spora teşvike devam edeceğiz.







BEYİN GÖÇÜ ALIYORUZ

'Gençlik Yatırımları Yurtlar ve Tesisleşme' panelinde İstanbul Üniversitesi Uluslararası Öğretim Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Faruk Taşçı, İbn-i Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan ve TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci gençler ve gençlere yönelik yatırımlara ilişkin görüşlerini paylaştı. Beşinci: "81 ilde 571 ilçede gönüllü arkadaşlarımızla gençlere uzanıyoruz. Biz ilimde, fende ve teknolojide en üst düzeyi hedefliyoruz. Yeni nesil gençlik vakfı mottosuyla ilerliyoruz."Arkan "Şu anda 1.854 öğrencimiz var. Eğitimin sadece bilgi aktarımından ziyade, beceri ve yetkinlikleri geliştirmeyi de önemsemesi gerekiyor. Gençlerimizle beraber kamplardan turnuvalara kadar tüm çalışmaları yapıyoruz. Hem bakanlıkla hem de diğer sivil toplum kuruluşlarıyla yapıyoruz." Taşçı: "Türkiye terkedilen değil, tam tersi ülkeye gelen öğrencilerin çoğaldığı bir yer. Bu şu anlama geliyor; Türkiye beyin göçü veren ülke konumundan beyin göçü alan ülke konumuna gelmiş durumda."







OKAN BURUK: FUTBOLU SEVİYOR AMA PAZARLAYAMIYORUZ

Özellikle ben, Emre, Nuri üçümüz de yurt dışında futbol oynayan, teknik direktör olarak Avrupa macerası yaşayan takımlarımızla birlikte yurt dışında çalışmayı kendimize hedef olarak seçmiş hocalarız. Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda ileriye yönelik adımlar atmamız gerekiyor. Yabancı oyuncular buraya çok kariyerli olarak geliyor ve Türkiye'nin futbola olan sevgisine hayran kalıyorlar ve bunu nasıl iyi pazarlayamıyorsunuz, değerlendiremiyorsunuz diye açıkça bize soruyorlar. Türk futbolunu geliştirme anlamında, Türk gençliğine futbolu ve sporu daha çok sevdirmeliyiz. Galatasaray olarak altyapımızı daha çok sahaya çıkarmak istiyoruz. Türk futbolcusu hem kişilik hem kalite olarak da bunu çok iyi bir şekilde ortaya çıkaracaktır.