Spor’un nabzı Turkuvaz Medya’da attı! Zirvede önemli isimlerden önemli açıklamalar

A Spor'un düzenlediği Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi'nde kapanış konuşmasını da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptı. Bakan, panele katılan konuşmacıların yaklaşımlarının ve kurdukları cümlelerin kıymet taşıdığını belirterek şunları söyledi: "Spor insana sabrı, disiplini, planlı yaşamı ve zamanı etkili kullanımı öğretir. Hayal gücünün, ekip ruhunun ve hızlı karar alma yeteneğinin gelişmesinde etkili kazanımları sağlar. Her bir vatandaşımızın spora erişimini temin etmek, uluslararası başarılar kazanan sporcular yetiştirmek stratejik konularımızın başında geliyor. 20 yıl öncesi Türkiye'ye baktığımızda bir-iki branşın haricinde kısıtlı imkanlar görüyoruz. Bugünü kıyasladığımızda çok ciddi bir spor devrimini gerçekleştirdik.
" İl il, ilçe ilçe, mahalle mahalle, köylere kadar bir spor tesisleşmesini yaşıyoruz. Şanlıurfa'ya Viranşehir'e gittiğinizde tenis kortlarımızda günün her saati tenisle ilgilenen vatandaşlarımızı görürsünüz. Diyarbakır'daki atletizm pisitlerine gittiğinizde yarışlara hazırlanan sporcularımızı görürsünüz. Tesislerimiz artık dünyanın farklı ülkelerinin taleplerine cevap veriyor. Kadınıyla erkeğiyle genciyle yaşlısıyla engellisiyle sporda fırsat eşitliğini en güçlü şekilde sunduğumuzu görüyoruz. Bu bizler için mutluluk vesilesi, son derece iftihar ettiğimiz gurur duyduğumuz bir konu"
MODERATÖRLÜĞÜ BAKAN YAPTI
Türk Sporunda Global Başarı Hedefleri' konulu panel Bakan Kasapoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, Bakan Kasapoğlu'nun sorularını yanıtladı. Bakan spor sevgisini aşılamak ve bu anlamda bir bilinç oluşturmanın ailede başladığını söylerken, milli sporcu bursu ile okul mu spor mu ikilemini bitirdiklerinin altını çizdi. "Türkiye olarak son 20 yıllık süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla ciddi bir tesisleşme hamlesine başladık. Futboldan atletizme, atletizmden yüzmeye kadar her alanda ciddi bir altyapı oluşturduklarını belirten Bakan, "Sporcularımız 51 branşta an itibariyle 5.300 madalya kazandı. Türkiye artık spor ülkesi, genç nüfus ülkesi. Global bir pencereden baktığımızda tabi ki spor kültürü çok kıymetli bir tarz. Bu çerçevede spor kültürü oluşturmanın önemi hakkında ne düşünürsünüz? Ve özellikle bir gencin hayatında spor nerede olur?" diyerek sözü konuklarına bıraktı.
20 YILIN TOHUMLARI ARTIK MEYVE VERİYOR
Son 4 yılda 20 binden fazla madalya büyük bir başarıdır. Sadece bu yıl 5 bin 300 madalya var. Ülkemizin potansiyeline gençlerimize en güçlü şekilde inanıyoruz yetenekli sporcularımıza destek vermeyi onurlu bir sorumluluk olarak görüyoruz. Ay-yıldızı göğsünde gururla taşıyan her sporcumuz bizim göz bebeğimiz. Türkiye yüzyılına sporda güçlü bir altyapı, sürdürülebilir bir sistem ve kapsayıcı bütüncül bir strateji ile giriyoruz. Tüm spor branşlarında hedef vizyonumuz var. Son 20 yılın tohumları artık meyve vermeye başladı. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sporcularımızın her daim yanlarında olarak onları güçlendirmeye, bu memleketin her bireyini spora teşvike devam edeceğiz.
BEYİN GÖÇÜ ALIYORUZ
'Gençlik Yatırımları Yurtlar ve Tesisleşme' panelinde İstanbul Üniversitesi Uluslararası Öğretim Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Faruk Taşçı, İbn-i Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan ve TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci gençler ve gençlere yönelik yatırımlara ilişkin görüşlerini paylaştı. Beşinci: "81 ilde 571 ilçede gönüllü arkadaşlarımızla gençlere uzanıyoruz. Biz ilimde, fende ve teknolojide en üst düzeyi hedefliyoruz. Yeni nesil gençlik vakfı mottosuyla ilerliyoruz."Arkan "Şu anda 1.854 öğrencimiz var. Eğitimin sadece bilgi aktarımından ziyade, beceri ve yetkinlikleri geliştirmeyi de önemsemesi gerekiyor. Gençlerimizle beraber kamplardan turnuvalara kadar tüm çalışmaları yapıyoruz. Hem bakanlıkla hem de diğer sivil toplum kuruluşlarıyla yapıyoruz." Taşçı: "Türkiye terkedilen değil, tam tersi ülkeye gelen öğrencilerin çoğaldığı bir yer. Bu şu anlama geliyor; Türkiye beyin göçü veren ülke konumundan beyin göçü alan ülke konumuna gelmiş durumda."
OKAN BURUK: FUTBOLU SEVİYOR AMA PAZARLAYAMIYORUZ
Özellikle ben, Emre, Nuri üçümüz de yurt dışında futbol oynayan, teknik direktör olarak Avrupa macerası yaşayan takımlarımızla birlikte yurt dışında çalışmayı kendimize hedef olarak seçmiş hocalarız. Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda ileriye yönelik adımlar atmamız gerekiyor. Yabancı oyuncular buraya çok kariyerli olarak geliyor ve Türkiye'nin futbola olan sevgisine hayran kalıyorlar ve bunu nasıl iyi pazarlayamıyorsunuz, değerlendiremiyorsunuz diye açıkça bize soruyorlar. Türk futbolunu geliştirme anlamında, Türk gençliğine futbolu ve sporu daha çok sevdirmeliyiz. Galatasaray olarak altyapımızı daha çok sahaya çıkarmak istiyoruz. Türk futbolcusu hem kişilik hem kalite olarak da bunu çok iyi bir şekilde ortaya çıkaracaktır.
EMRE BELÖZOĞLU: GENÇLERE GÜVENİRSEK İŞİN BEREKETİ DE OLUR
Cumhurbaşkanımızın önderliğinde devletimizin spora, sporcuya vermiş olduğunuz desteğiniz iyi biliniyor. Tesisleşme konusunda dünyadan öndeyiz. Son dönemde yapılan sizlerin spor devrimi olarak gördüğünüz bu sürecin kulüplere, oyunculara, sporculara çok fayda sağlayacak şekilde dizayn edildiğini görüyoruz. İçini doldurmak, insan kaynağıyla kendi ülkemizdeki gençlere güvendiğimizi hissettirerek, samimiyet yakalandığında o işin bereketi olacağına inanıyorum.
NURİ ŞAHİN: FUTBOLCULARI HAYATA HAZIRLAMALIYIZ
Sporun birleştirici, eğitici gücüne inanan bir insanım. Bu konuda da Türkiye'nin büyük yatırımlar yaptığının farkındayım. Biz de hocalar olarak, abiler olarak her zaman desteğimizi esirgemiyoruz. Ben Allah'a şükürler olsun çok büyük kulüplerde oynadım, çok büyük markalarda oynadım ama Antalyaspor'un tesisi kadar güzel bir tesiste hiçbir zaman çalışmadım. Tesisleri yapmak yetmiyor. Bizim o tesislerde eğitim vermemiz lazım. Futbolcuları hem profesyonel anlamda hem de hayata hazırlamamız lazım.