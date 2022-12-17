Niğde Anadolu FK’de hedef 3 puan

TFF 3'üncü Lig 3'üncü grup ekiplerinden Niğde Anadolu FK yarın deplasmanda karşılaşacakları Sapanca Gençlikspor maçına kilitlendi. Niğde Anadolu FK Yardımcı Antrenörü Berkcan Biratan, rakipleri hakkında değerlendirmede bulunarak, "Rakibimiz ligde 7'nci sırada ve play-off için mücadele veriyor. Geçen hafta deplasmanda ligin şampiyonluk hedefi olan takımlarından Çankaya FK'yı 1-0 yenerek gücünü gösterdi. Ama biz takım olarak istediklerimizi sahaya yansıtabilirsek Sapanca Gençlikspor takımını yenebilecek güçteyiz" dedi.

Bu sezon ligde skor üretmekte zorluk yaşadıklarını vurgulayan Biratan, "Futbolda dün yoktur önümüze bakıyoruz Geçmişi düşünmek için artık çok geç çünkü geçmişi değiştiremeyiz. Geçmişten dersler çıkardık ama artık önümüze bakıyoruz. Yarınlarda daha iyi yerlerde olmak için düne takılı kalmadan ama dünden dersler çıkararak ileriye bakmalıyız. Hedefimiz deplasmanda 3 puanla dönmek" diye konuştu.