Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Vakıfbank, Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu
Giriş Tarihi: 18.12.2022 18:15

Vakıfbank, Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu

AA
Vakıfbank, Dünya Şampiyonası’nda ikinci oldu

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen 2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda VakıfBank, Prosecco DOC Imoco Volley'e 3-1 yenilerek ikinci oldu.

Antalya Spor Salonu'nda oynanan final maçında, VakıfBank ile İtalya temsilcisi Prosecco DOC Imoco Volley ile karşılaştı.

Voleybol severlerin 10 bin kişilik spor salonunda yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın ilk setini, etkili bir oyun ortaya koyan İtalya temsilcisi 25-18 kazandı.

İkinci sette oyunu dengeleyen VakıfBank, 25-23 seti önde bitirerek skoru 1-1'e getirdi. Prosecco DOC Imoco Volley, üçüncü seti 25-21 kazanarak skoru 2-1 yaptı.

İtalyan ekip, dördüncü setten de 25-21'lik skorla üstün ayrılarak karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Bu sonuçla Prosecco DOC Imoco Volley, Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonu oldu. Imoco Volley sporcuları, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşadı.

Karşılaşmayı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da izledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Bakan Bilgin tarih vererek duyurdu: Uzlaşma sağlayacağız!
EYT SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! Emeklilik için borçlanma hesapları netleşti: Milyonların gözü o tarihe döndü
Emekli zammı için ilk beklentiler ortaya çıktı: 2023 Ocak ayı SSK Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?
Yalı Çapkını 14. Bölüm fragmanı izle! Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, 14. bölümde neler olacak?
2023 OCAK EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak? Son enflasyon oranı ile emekli zam oranı açıklanıyor!
Birgün Gazetesi yazarı Uğur Kutay Hz. Muhammed’e ve İslam’a saldırdı! Soruşturma başlatıldı!
Savcı Sayan’dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu İmamoğlu’ndan istifasını istedi
Herkes trafik kazası zannediyordu katil yenge çıktı
6 yaşındaki çocuk gelin skandalında yeni gelişme: O rapor ortaya çıktı
EYT SON DAKİKA: Bütün sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den açıklama! EYT yaş sınırı ne olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Vakıfbank, Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA