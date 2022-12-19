Baja Kupası sona erdi

4 ayrı sınıfta 20 araç ve 40 sporcunun katıldığı 2022 TOSFED Baja Kupası'nın 4. ve son etap yarışları sona erdi. Cumartesi sabahı direksiyon başına geçen pilotlar, Fındıklı Aksu'da yer alan 53,51 kilometre uzunluğundaki Ferdi Kılıçoğlu etabını geçerek ilk günü noktaladı.

Pazar günü Yahyalar mevkiine yönlenen ekipler bu kez 48,65 kilometre uzunluğundaki Şampiyon Düzcespor etabını iki kez geçerek servis alanında zorlu yarışı tamamlayabilmek için mücadele ettiler.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'nın da yakından takip ettiği 2022 TOSFED Baja Kupası, İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleşen ödül töreni ile son bularak organizasyonun ardından 2022 TOSFED Baja Kupası genel klasman ve Sınıf birincileri belirlenmiş oldu.