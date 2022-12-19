Vakıfbank Haak duvarına çarptı

Antalya'da düzenlenen Dünya Kadınlar Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde VakıfBank, İtalyan ekibi İmoco Volley'e 3-1 yenildi ve gümüş madalyada kaldı.VakıfBank'ın Haak'ın yerine aldığı Egonu ise 23'ü hücum, 2 blok ve 2 de ace sayısı ile toplam 27 sayı üretse de destek bulamayınca maçı çeviremedi.138 dakika süren mücadelede setler 25-18, 23-25, 25-21 ve 25-21 sona erdi.Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Eczacıbaşı Dynavit, Gerdau Minas'ı 3-1 yenerek turnuvayı üçüncü tamamladı. Eczacıbaşı, rakibi karşısında 25-22, 23-25, 25-10 ve 25-21'lik skorlarla kazandı. FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı 2015 ve 2016'da kazanan turuncubeyazlılar, bu skorla şampiyonayı üçüncü tamamladı.