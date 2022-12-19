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Giriş Tarihi: 19.12.2022

Vakıfbank Haak duvarına çarptı

Vakıfbank Haak duvarına çarptı

Dünya Kulüpler Şampiyonası’nın finalinde sarı-siyahlılar, 34 sayı üreten eski yıldızının takımı İmoco’ya kaybetti. İtalyanlar’ın etkili servislerine çözüm bulamayan ve Egonu’ya da hücumda eşlik edecek oyuncu çıkaramayan Guidetti’nin ekibi, Antalya’da kupayı kaldıramadı

Antalya'da düzenlenen Dünya Kadınlar Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde VakıfBank, İtalyan ekibi İmoco Volley'e 3-1 yenildi ve gümüş madalyada kaldı. Sarısiyahlıların eski yıldızı İsabella Haak, 32'si hücum toplam 34 sayı ile karşılaşmanın en skorer ismi olurken, takımını da şampiyonluğa taşıdı. VakıfBank'ın Haak'ın yerine aldığı Egonu ise 23'ü hücum, 2 blok ve 2 de ace sayısı ile toplam 27 sayı üretse de destek bulamayınca maçı çeviremedi. Brezilyalı smaçör Gabi, 25-23 kazanılan ikinci sette 13-17'den geri dönüşte üst üste 5 sayı ile başrolü oynasa da maç genelinde beklentinin altında kaldı ve 17 sayı ile karşılaşmayı tamamladı. 138 dakika süren mücadelede setler 25-18, 23-25, 25-21 ve 25-21 sona erdi.

BRONZ MADALYA ECZACIBAŞI'NIN
Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Eczacıbaşı Dynavit, Gerdau Minas'ı 3-1 yenerek turnuvayı üçüncü tamamladı. Eczacıbaşı, rakibi karşısında 25-22, 23-25, 25-10 ve 25-21'lik skorlarla kazandı. FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı 2015 ve 2016'da kazanan turuncubeyazlılar, bu skorla şampiyonayı üçüncü tamamladı.

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Vakıfbank Haak duvarına çarptı
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