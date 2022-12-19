Vakıfbank Haak duvarına çarptı

Dünya Kulüpler Şampiyonası’nın finalinde sarı-siyahlılar, 34 sayı üreten eski yıldızının takımı İmoco’ya kaybetti. İtalyanlar’ın etkili servislerine çözüm bulamayan ve Egonu’ya da hücumda eşlik edecek oyuncu çıkaramayan Guidetti’nin ekibi, Antalya’da kupayı kaldıramadı
Antalya'da düzenlenen Dünya Kadınlar Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde VakıfBank, İtalyan ekibi İmoco Volley'e 3-1 yenildi ve gümüş madalyada kaldı. Sarısiyahlılarıneski yıldızı İsabellaHaak, 32'si hücum toplam 34sayı ile karşılaşmanın en skorerismi olurken, takımını da şampiyonluğataşıdı. VakıfBank'ın Haak'ın yerine aldığı Egonu ise 23'ü hücum, 2 blok ve 2 de ace sayısı ile toplam 27 sayı üretse de destek bulamayınca maçı çeviremedi. Brezilyalı smaçör Gabi,25-23 kazanılan ikinci sette13-17'den geri dönüşte üst üste5 sayı ile başrolü oynasa da maçgenelinde beklentinin altındakaldı ve 17 sayı ile karşılaşmayıtamamladı. 138 dakika süren mücadelede setler 25-18, 23-25, 25-21 ve 25-21 sona erdi.
BRONZ MADALYA ECZACIBAŞI'NIN
Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Eczacıbaşı Dynavit, Gerdau Minas'ı 3-1 yenerek turnuvayı üçüncü tamamladı. Eczacıbaşı, rakibi karşısında 25-22, 23-25, 25-10 ve 25-21'lik skorlarla kazandı. FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı 2015 ve 2016'da kazanan turuncubeyazlılar, bu skorla şampiyonayı üçüncü tamamladı.