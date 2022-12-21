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Giriş Tarihi: 21.12.2022 15:08

Bodrumspor kupada tura, ligde galibiyete odaklandı

Zeki ÖZKESKİN
Bodrumspor kupada tura, ligde galibiyete odaklandı

Bodrumspor Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur karşılaşmasında deplasmanda Konyaspor ile mücadele edecek. Yeşil-beyazlı ekip ilk yarının son maçında ise Göztepe ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. 2 zorlu maç öncesi antrenman çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, kupada tura ligde ise galibiyete odaklandı.

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur'unda Bodrumspor deplasmanda Konyaspor ile mücadele edecek. Spor Toto 1'inci Lig'in 19'uncu hafta ve ilk yarının son müsabakasında ise yeşil-beyazlı ekip deplasmanda Göztepe ile oynayacak. Yalıçiftlik Tesisleri'nde 2 zorlu maçın hazırlıklarını sürdüren Bodrumspor'da, sakatlıkları bulunan Bahadır Erol, Abdurrahman Canlı ve kaleci Ali Türkan ilk yarı sezonunu kapatırken, Üzeyir Ergün, Kenan Özer, Onur Akbay'ın ise kupa maçında oynamayacağı Göztepe maçına kadar durumlarının netleşeceği belirtildi. Öte yandan, sakatlığı bulunan Koray Kılınç'ın ise kupa maçında durumunun maç saatine kadar belli olacağı bildirildi. Ligde son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Bodrumspor, kupada tur atlamayı ligin son maçında ise galibiyet almayı hedefliyor.

Son 2 maçın zor olduğunu söyleyen Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Kupa ve ligin son maçıyla birlikte ilk yarıyı bitiriyoruz. İki zorlu maçla bitiriyoruz. Kupada geçen sene 3 maç oynadık bu sene 2'İnci maçımızı oynayacağız. Kupadaki düşüncemiz ve felsefemiz aynı sadece az süre alan arkadaşlarımızın oynaması onunla beraberde her zaman oynamaya çalıştığımız oyunu kupada daha güzel bir şekilde sergileyebilmek. Sakatlıklardan dolayı tamamıyla oynamayan oyunculardan oynamayacağız oynayan oyuncularımızdan destek alacağız. İyi bir oyunla turu geçmek istiyoruz, geçemesek de biz son maça odaklanmak istiyoruz. Göztepe maçı bizim için çok daha önemli, ligin 18 haftasında bu zamana kadar çok farklı şeyler yaptık. Çok iyi bir puan topladık bunu taçlandırabilmemiz içinde İzmir'den puanla ayrılmamız gerekiyor. Zor ve önemli bir maç inşallah istediğimiz sonuçla dönebiliriz" dedi.

Kupada tur atlamayı hedeflediklerini belirten Apdi Mert Çayir, "İlk yarıda iyi sonuçlar aldık. Bazen ufak tefek aksamalar oldu. Ligde kimse bizden bu performansı beklemiyordu. Kupada geçen maçta tur atladık ve bu turda rakibimiz Konyaspor. İyi bir takım Konya, temposu yüksek bir takım inşallah maçı iyi bir skorla bitireceğiz" diye konuştu.

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Bodrumspor kupada tura, ligde galibiyete odaklandı
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