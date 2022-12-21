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Giriş Tarihi: 21.12.2022 10:17 Son Güncelleme: 21.12.2022 10:19

Daniele Santarelli teklifi resmen doğruladı!

Daniele Santarelli teklifi resmen doğruladı!

Tecrübeli hoca Giovanni Guidetti’nin ayrılığı sonrası ismi Filenin Sultanları için anılan İtalyan hoca Daniele Santarelli, ”Evet Türk Milli Takımı’ndan teklif aldım” dedi. Sırbistan Voleybol Federasyonu ile görüşüp kararını vereceğini söyledi.

Antalya'da düzenlenen Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde VakıfBank'ı 3-1 yenerek şampiyon olan İtalyan ekibi Imoco Volley'in başantrenörü Daniele Santarelli, merakla beklenen açıklamayı ülkesinin önde gelen gazetelerinden Corriere dello Sport'a yaptı.

Giovanni Guidetti'nin A Milli Kadın Voleybol Takımı ile yollarını ayırmasından sonra görev için Sırbistan Milli Takımı'nı da çalıştıran Santarelli'nin ismi gündeme gelmişti.

2022'nin ocak ayında Zoran Terzic'in yerine Sırbistan'ın başına geçen 41 yaşındaki hoca, Giovanni Guidetti'nin takımı VakıfBank'ı yendiği maçın ardından Corriere dello Sport'a şu açıklamayı yaptı:


"Evet Türk Milli Takımı'ndan bir teklif aldım. Ancak Sırbistan ile bir sözleşmem var ve ilk önce onlarla konuşmak bana doğru geliyor. Eğer bu teklif bana geliyorsa şimdiye kadar iyi bir iş çıkardığımın kanıtı. "Kendim ve Sırbistan için en iyisinin ne olduğuna karar verip, ikimiz için de doğru çözümü bulacağız."

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun İtalyan antrenöre 2 yılı opsiyonlu 2026'ya kadar sürecek bir sözleşme teklifinde bulunduğu biliniyor.

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Daniele Santarelli teklifi resmen doğruladı!
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