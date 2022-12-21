Daniele Santarelli teklifi resmen doğruladı!



"Evet Türk Milli Takımı'ndan bir teklif aldım. Ancak Sırbistan ile bir sözleşmem var ve ilk önce onlarla konuşmak bana doğru geliyor. Eğer bu teklif bana geliyorsa şimdiye kadar iyi bir iş çıkardığımın kanıtı. "Kendim ve Sırbistan için en iyisinin ne olduğuna karar verip, ikimiz için de doğru çözümü bulacağız."