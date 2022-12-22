Filenin Sultanları’nda Santarelli dönemi yaşanabilir

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın hocası önümüzdeki günlerde netleşecek. Giovanni Guidetti'nin ayrılığı sonrası ismi Filenin Sultanları için anılan Daniele Santarelli son kararını haftaya Türkiye Voleybol Federasyonu'na bildirecek. Antalya'da düzenlenen Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde VakıfBank'ı 3-1 yenerek şampiyon olan İtalyan ekibi Imoco Volley'in başantrenörü Daniele Santarelli, "Evet Türk Milli Takımı'ndan bir teklif aldım. Ancak Sırbistan ile de bir sözleşmem var ve ilk önce onlarla konuşmak bana doğru geliyor. Eğer bu teklif bana geliyorsa şimdiye kadar iyi bir iş çıkardığımın kanıtıdır. İkimiz için de doğru çözümü bulacağız" demişti. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun İtalyan antrenöre 2 yılı opsiyonlu 2026'ya kadar bir sözleşme teklifinde bulunduğu biliniyor.

YILLIK 200 BIN EURO ÖNERILDI

Bu arada Hollanda'da Sırbistan ile Dünya şampiyonluğunu kazanan Daniele Santarelli, aynı zamanda İtalya'da Imoco Volley Conegliano'nun başında bulunuyor. 1981 doğumlu İtalyan çalıştırıcı, Sırbistan ile altın sezonunu geçirdi. Sırbistan bu yıl hem Dünya Şampiyonluğu'nu hem Milletler Ligi'ni hem de Akdeniz Oyunları'nı kazandı. Türkiye, başarılı çalıştırıcıya yıllık 200 bin Euro maaş önerdi.

ORGANİZASYONUN BAŞKENTİ TÜRKİYE!

Türkiye önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Sivas, 2023 Dünya ve Avrupa Kar Voleybolu turlarına ilk kez ev sahipliği yapacak. Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından organize edilen CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu ve Uluslararası Voleybol Federasyonu'nun (FIVB) organize ettiği FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu'nun birer etabı, Sivas'ta düzenlenecek. Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, ilk olarak 3-5 Mart 2023 tarihlerinde CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun durağı olacak. Bir hafta sonra (10-12 Mart 2023) FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu etkinliğine ev sahipliği yapacak. Kahramanmaraş, Kar Voleybolu Dünya Turu'na ilk kez ev sahipliğinda bulunacak. Turnuva, 23-26 Şubat 2023 tarihlerinde ilk kez Kahramanmaraş Yedikuyular Kayak Merkezi'nde düzenlenecek.

İŞTE RAKİPLERİMİZ

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi'nde grup aşamasındaki rakipleri belli oldu. Ay-Yıldızlılar; Portekiz, Romanya ve Danimarka ile A Grubu'nda yer aldı. Lig usulüne göre oynanacak ve 6 ayaktan oluşan turnuvada grupları ilk sırada tamamlayan 3 takım ve final etabına ev sahipliği yapacak ülke Final Four'a kalacak. Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde grup karşılaşmalarını 27/28 Mayıs- 17/18 Haziran 2023 tarihlerinde oynayacak. Dörtlü Finaller ise 24-25 Haziran 2023'te yapılacak. İlk iki sırayı alanlar, Challenger Kupası'na gidecek.