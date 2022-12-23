Haber hattı

FF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trabzonspor ve Galatasaray'ın ardından Beşiktaş Kulübü'nü de ziyaret etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'ni gezerek incelemelerde bulunan Büyükekşi, daha sonra Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, teknik direktör Şenol Güneş ve sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın da yer aldığı toplantıya katıldı ve altyapı tesisleri hakkında bilgi aldı. Siyah-beyazlıların başkanı Çebi,Bunun böyle devam etmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.FIFA, Dünya Kupası sonrası oluşan aralık ayı dünya sıralamasını açıkladı. Buna göre kupada yer almayan Türkiye, 1465,38 puanla listede bir basamak çıkarak 44'üncülüğe yerleşti. Brezilya'nın liderliğini sürdürdüğü sıralamadaEn büyük çıkışı, 11'er basamak yükselen Avustralya (27. sıra) ve Dünya Kupası'nda yarı final oynayarak sürpriz yapan Fas (11. sıra) kaydetti.Dünya Kupası için verilen 39 günlük aranın ardından Süper Lig bugün oynanacak 2 maçla başlıyor… İstanbul derbisinde Ümraniye ile Başakşehir kapışırken, Antalya ise Ankaragücü'nü konuk edecek.