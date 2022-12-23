Haber hattı

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Giriş Tarihi: 23.12.2022

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Büyükekşi'den Kartal'a ziyaret
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trabzonspor ve Galatasaray'ın ardından Beşiktaş Kulübü'nü de ziyaret etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'ni gezerek incelemelerde bulunan Büyükekşi, daha sonra Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, teknik direktör Şenol Güneş ve sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın da yer aldığı toplantıya katıldı ve altyapı tesisleri hakkında bilgi aldı. Siyah-beyazlıların başkanı Çebi, "Beşiktaş olarak tarihimiz boyunca altyapısına önem veren bir kulüp olduk. Bunun böyle devam etmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

FIFA'da 1 sıra yükseldik
FIFA, Dünya Kupası sonrası oluşan aralık ayı dünya sıralamasını açıkladı. Buna göre kupada yer almayan Türkiye, 1465,38 puanla listede bir basamak çıkarak 44'üncülüğe yerleşti. Brezilya'nın liderliğini sürdürdüğü sıralamada Dünya Kupası şampiyonu Arjantin ikinci, turnuvanın finalisti Fransa ise üçüncü sıraya yükseldi. En büyük çıkışı, 11'er basamak yükselen Avustralya (27. sıra) ve Dünya Kupası'nda yarı final oynayarak sürpriz yapan Fas (11. sıra) kaydetti.

39 günlük hasret bitiyor
Dünya Kupası için verilen 39 günlük aranın ardından Süper Lig bugün oynanacak 2 maçla başlıyor… İstanbul derbisinde Ümraniye ile Başakşehir kapışırken, Antalya ise Ankaragücü'nü konuk edecek.

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