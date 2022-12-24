Beşiktaş’ta Nampalys Mendy harekatı! Yılbaşından sonra...

Beşiktaş'ta ocak ayı için transfer çalışmaları başladı.Siyah-beyazlılar bu konuda ince eleyip; sık dokuyor…Beşiktaş'ta gözler Ocak'ta yapılacak transferlere çevrilirken, stoper mevkii dışında ilk takviye orta sahaya olacak.Josef'in durumunun bir türlü düzelmemesi, Atiba'nın emeklilik çağının gelmesi teknik direktör Şenol Güneş'i bu bölgeye transfer yapmaya zorunlu tuttu.Kartal, sözleşmesi sezon sonu bitecek isimlere yönelirken gündeme gelen isimse Nampalys Mendy oldu.Leicester ile kontratı bitecek olan 30 yaşındaki Senegalli ön libero için hazırlıklar başladı.

HAFTAYA YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

30 yaşındaki futbolcuyu takip eden hatta Dünya Kupası'ndaki performansını izleyen Beşiktaş teknik heyeti, tecrübeli oyuncu için 'olur' raporu verdi.Oyuncunun sezon sonu bitecek sözleşmesini fırsat bilen siyah beyazlılar, Leicester City'de yapılacak teklif için kolları sıvadı.Transfer komitesi önce Mendy ile anlaşıp ardından İngiliz ekibine teklifte bulunacak.Mendy'nin temsilcileri ile ilk görüşmenin yılbaşından hemen sonra yapılacağı belirtildi.Futbola Monaco altyapısında başlayan Mendy, 2010'da profesyonel oldu.3 yıl Monaco formasını terleten Mendy, 2013'te Nice'e gitti.Senegalli futbolcu 2016 yazında 15.5 milyon euro bonservisle Leicester City'e imza attı.Tecrübeli orta saha, İngiliz ekibinde 101 resmi maçta forma giydi.

MENDY 2 KUPA KALDIRDI

Futbolculuk kariyerinde bir kez Afrika Şampiyonluğu ve 1 kez Leicester City ile FA CUP'ı kazanma mutluluğu yaşadı.30 yaşındaki yıldız Nampalys Mendy, ana mevkisi ön libero olmasına rağmen merkez orta saha olarak da görev alabiliyor.Tecrübeli oyuncunun adı geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray ile anılmıştı.Senegal Milli Takımı'nın 23 kez formasını giyen Mendy bu maçlarda gol atma başarısı gösteremedi.30 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Leicester City'de 16 maçta görev aldı.Tecrübeli futbolcu bu maçlarda gol veya asist katkısı üretemedi.