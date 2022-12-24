Galatasaray’da Dries Mertens için ortaya sürpriz iddia atıldı

ANDERLECHT İLGİLENİYOR
Belçika basınında yer alan habere göre, Anderlecht'in 34 yaşındaki futbolcuyu takıma geri getirmek istediği belirtildi.
SEZON SONUNDA OLABİLİR
Haberde, Belçikalı futbolcunun Galatasaray'daki bu sezonun ardından bu ihtimalin gerçeğe dönüşebileceği aktarıldı.
ANDERLECHT ALTYAPISINDA YETİŞTİ
Kariyerinde PSV, Napoli gibi takımlarda forma giyen Dries Mertens, altyapı eğitimini ise Anderlecht'te almıştı.SÖZLEŞMESİ 1+1 YIL
Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Mertens'in, sarı-kırmızılılarla 1+1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.
GALATASARAY RAKAMLARI
Bu sezon Galatasaray'da şu ana dek 12 maçta 2 kez fileleri havalandırdı.
(Sporx)