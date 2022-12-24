Galatasaray’da Dries Mertens için ortaya sürpriz iddia atıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Dries Mertens için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Sezon başında 4 milyon Euro bedelle Galatasaray'a transfer olan yıldız isim için Belçika ekibi Anderlecht'in ilgilendiği iddialar arasında yer aldı.

ANDERLECHT İLGİLENİYOR

Belçika basınında yer alan habere göre, Anderlecht'in 34 yaşındaki futbolcuyu takıma geri getirmek istediği belirtildi.

SEZON SONUNDA OLABİLİR

Haberde, Belçikalı futbolcunun Galatasaray'daki bu sezonun ardından bu ihtimalin gerçeğe dönüşebileceği aktarıldı.

ANDERLECHT ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Kariyerinde PSV, Napoli gibi takımlarda forma giyen Dries Mertens, altyapı eğitimini ise Anderlecht'te almıştı.SÖZLEŞMESİ 1+1 YIL

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Mertens'in, sarı-kırmızılılarla 1+1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY RAKAMLARI

Bu sezon Galatasaray'da şu ana dek 12 maçta 2 kez fileleri havalandırdı.

(Sporx)