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Giriş Tarihi: 24.12.2022 12:35 Son Güncelleme: 24.12.2022 12:38

Galatasaray'da Dries Mertens için ortaya sürpriz iddia atıldı

Galatasaray’da Dries Mertens için ortaya sürpriz iddia atıldı

Galatasaray forması giyen Dries Mertens için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Dries Mertens için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Sezon başında 4 milyon Euro bedelle Galatasaray'a transfer olan yıldız isim için Belçika ekibi Anderlecht'in ilgilendiği iddialar arasında yer aldı.

ANDERLECHT İLGİLENİYOR
Belçika basınında yer alan habere göre, Anderlecht'in 34 yaşındaki futbolcuyu takıma geri getirmek istediği belirtildi.

SEZON SONUNDA OLABİLİR
Haberde, Belçikalı futbolcunun Galatasaray'daki bu sezonun ardından bu ihtimalin gerçeğe dönüşebileceği aktarıldı.

ANDERLECHT ALTYAPISINDA YETİŞTİ
Kariyerinde PSV, Napoli gibi takımlarda forma giyen Dries Mertens, altyapı eğitimini ise Anderlecht'te almıştı.SÖZLEŞMESİ 1+1 YIL
Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Mertens'in, sarı-kırmızılılarla 1+1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY RAKAMLARI
Bu sezon Galatasaray'da şu ana dek 12 maçta 2 kez fileleri havalandırdı.

(Sporx)

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Galatasaray'da Dries Mertens için ortaya sürpriz iddia atıldı
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