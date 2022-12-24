Galatasaray’da Moussa Dembele rüyası! İşte yapılan teklif

Cimbom bir yandan yeniden başlayacak Süper Lig'i düşünürken diğer taraftan kadrosunu güçlendirme peşinde.Sarıkırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'a Keçiörengücü mücadelesi sonrasında "Forvet transferi yapacak mısınız" diye soruldu.Genç çalıştırıcı, Icardi ve Gomis'i överken, devre arası geldiğinde buraya bir takviye yapabileceklerini söyledi.Galatasaray'ın gündeminde olan isim ise Moussa Dembele.26 yaşındaki futbolcunun Lyon ile kontratı sezon sonu bitiyor.

TAPUSUYLA GELECEK

Fransız basınında çıkan haberlere göre Lyon, Moussa Dembele'yi 5 milyon euro'ya satmaya hazır.Galatasaray'ın da 26 yaşındaki oyuncuyu almak için bu parayı gözden çıkardığı ve dev kulüplerle yarıştığı belirtildi.Premier Lig kulüpleri de başarılı hücum oyuncusunu renklerine katmayı planlıyor.Galatasaray'ın sezon başında Oliveira, Torreira, Icardi, Mata gibi isimleri getirirken uyguladığı taktiğin aynısını sahneye koyması bekleniyor.

151 GOL 46 ASİST

Moussa Dembele kariyeri boyunca Fulham U-18, Fulham U-21, Atletico Madrid, Fulham, Celtic ve Lyon'da forma giydi.Toplamda 337 maça çıktı151 gol kaydederken, 46 defa da arkadaşlarına servis yaptı.29 defa sarı kartla cezalandırıldı.Kariyerinde hiç kırmızı kart görmedi.Moussa Dembele kariyerinde pek çok başarı elde etti.Futbolcu Celtic formasıyla 3 kez İskoç Ligi ve 3 kez İskoç Kupası'nı kazandı.Ayrıca Atletico Madrid formasıyla 20-21 sezonunda La Liga'da şampiyonluk sevinci yaşadı.Futbolcunun bu anlamda kariyeri dikkat çekmekte.Dembele hakkındaki gelişmeler sarı-kırmızılı taraftarları da oldukça heyecanlandırdı.Futbolcu ile ilgili gelişmeler taraftarlar tarafından yakından takip edilmeye başlanmış durumda.(Fotomaç)