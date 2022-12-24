Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Galatasaray'da Moussa Dembele rüyası! İşte yapılan teklif
Giriş Tarihi: 24.12.2022 12:25 Son Güncelleme: 24.12.2022 12:25

Galatasaray'da Moussa Dembele rüyası! İşte yapılan teklif

Galatasaray’da Moussa Dembele rüyası! İşte yapılan teklif

Galatasaray sezon sonunu mutlak şampiyonlukla tamamlamak isterken gözler yapılacak transferlere çevrildi. Sarı-kırmızılılarda son olarak Teknik Direktör Okan Buruk'un forvet alabileceklerini belirtmesinin ardından önemli bir gelişme daha yaşandı. Yurt dışından ismi daha önce de Galatasaray ile anılan Moussa Dembele hakkında flaş haberler gelmekte. İşte detaylar...

Cimbom bir yandan yeniden başlayacak Süper Lig'i düşünürken diğer taraftan kadrosunu güçlendirme peşinde.Sarıkırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'a Keçiörengücü mücadelesi sonrasında "Forvet transferi yapacak mısınız" diye soruldu.Genç çalıştırıcı, Icardi ve Gomis'i överken, devre arası geldiğinde buraya bir takviye yapabileceklerini söyledi.Galatasaray'ın gündeminde olan isim ise Moussa Dembele.26 yaşındaki futbolcunun Lyon ile kontratı sezon sonu bitiyor.

TAPUSUYLA GELECEK
Fransız basınında çıkan haberlere göre Lyon, Moussa Dembele'yi 5 milyon euro'ya satmaya hazır.Galatasaray'ın da 26 yaşındaki oyuncuyu almak için bu parayı gözden çıkardığı ve dev kulüplerle yarıştığı belirtildi.Premier Lig kulüpleri de başarılı hücum oyuncusunu renklerine katmayı planlıyor.Galatasaray'ın sezon başında Oliveira, Torreira, Icardi, Mata gibi isimleri getirirken uyguladığı taktiğin aynısını sahneye koyması bekleniyor.

151 GOL 46 ASİST
Moussa Dembele kariyeri boyunca Fulham U-18, Fulham U-21, Atletico Madrid, Fulham, Celtic ve Lyon'da forma giydi.Toplamda 337 maça çıktı151 gol kaydederken, 46 defa da arkadaşlarına servis yaptı.29 defa sarı kartla cezalandırıldı.Kariyerinde hiç kırmızı kart görmedi.Moussa Dembele kariyerinde pek çok başarı elde etti.Futbolcu Celtic formasıyla 3 kez İskoç Ligi ve 3 kez İskoç Kupası'nı kazandı.Ayrıca Atletico Madrid formasıyla 20-21 sezonunda La Liga'da şampiyonluk sevinci yaşadı.Futbolcunun bu anlamda kariyeri dikkat çekmekte.Dembele hakkındaki gelişmeler sarı-kırmızılı taraftarları da oldukça heyecanlandırdı.Futbolcu ile ilgili gelişmeler taraftarlar tarafından yakından takip edilmeye başlanmış durumda.(Fotomaç)

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI: Bakan Vedat Bilgin'den EYT yaş şartı mesajı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar Düzenlemesi nasıl olacak?
Usta sanatçı Emel Sayın’dan üzen haber! Sosyal medyadan duyurdu
Emekli maaşı için asgari ücret hesabı! Emekli zammı 2023 ne kadar olacak? Emekliye zam ne zaman açıklanacak?
EYT SON DAKİKA: Fuat Oktay ve Bakan Bilgin'den emeklilikte yaşa takılanlar için peş peşe açıklama! Tarih verildi
İŞSİZLİK MAAŞI 2023 HESAPLAMA TABLOSU! Yeni işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Şartları neler?
Eski futbolcu Nihat Kahveci eski eşi Pınar Kaşgören ile davalık olmuştu... Nihat Kahveci nafaka savaşını kaybetti
Terör elebaşı Murat Karayılan, Kılıçdaroğlu'nun 'Serbest bırakılsın' dediği Selahattin Demirtaş ile ilgili konuştu: Bizim bir parçamız
SON DAKİKA: İstanbul Bebek'te iskele çöktü! Çok sayıda kişi denize düştü
TPAO'dan heyecanlandıran paylaşım: Enerjisiyle güçlü Türkiye! Başarıyla tamamlandı
Rus arşivlerinde Sarıkamış Harekâtı’ndan övgüyle bahsediliyor: Bir yanda soğuk bir yanda ihanet
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da Moussa Dembele rüyası! İşte yapılan teklif
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA