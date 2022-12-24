Haber hattı

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Giriş Tarihi: 24.12.2022

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Kayseri'ye puan silme
TFF Kulüp Lisans Kurulu, Kayserispor'un yanı sıra Spor Toto 1. Lig'den 4 ve 2. ligden 5 takıma üçer puan silme cezası verdi. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu şu açıklamayı yaptı: "Verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan; Süper Lig'den Yukatel Kayserispor, Spor Toto 1. Lig'den Altaş Denizlispor, Altay, Erzurumspor FK ve Yeni Malatyaspor, TFF 2. Lig'den Bayburt Özel İdare Spor, Baynet İnşaat Balıkesirspor, Menemen Futbol Kulübü, Serik Belediyespor ve Somaspor kulüplerine 3 puan tenzili cezası verildi."

Lucescu'dan F.Bahçe itirafı
DAHA önce G.Saray, Beşiktaş ve Türkiye A Mill i Takımı'nı çalıştıran Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İtalyan basınına bir itirafta bulundu. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan çatışmaların ardından neden Kiev ekibinden ayrılmadığıyla ilg-i li soruyu Lucescu şöyle yanıtladı: "Bu insanlara ihanet edemem. Fenerbahçe benimle sözleşme imzalamak istedi ancak ben kabul etmedim. Benim yerim burası. Neredeyse 1 yıllık çatışmalardan sonra durum şimdi normal görünüyor. Ancak stadyumlarda taraftarların olması artık söz konusu değil."

Havuzda rekor yağmuru
YÜZMEDE 7 Türkiye rekoru kırıldı. Erkeklerde Yavuz Ağa, 100 ve 50 metre kelebekte 14 yaş rekorlarını kırdı. 1500 metre serbestte Emir Batur Albayrak, 15-16 yaş, 200 metre kurbağalamada Doruk Yoğurtcuoğlu 14 yaş rekoruna imza attı. 100 metre serbestte F.Bahçe'den Demir Özdemir 14 yaş, 200 metre kelebekte G.Saray'dan Tuncer Berk Ertürk 15-16 yaş ve 200 metre karışıkta da yine Galatasaray'dan Berke Saka 19+ yaş rekorunu kırmıştı.

Anadolu Efes yara sardı
THY EuroLeague'in 15. haftasında Anadolu Efes, sahasında Yunanistan ekibi Panathinaikos'u 88-69 mağlup ederek 2 maçlık kazanamama serisini bitirdi. Karşılaşmanın ilk yarısını 42-26 önde tamamlayan lacivert-beyazlılarda Will Clyburn 23 sayıyla en skorer isim oldu. Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Çok iyi savunma yaptık. Bu maça dair tek eksiğimiz fazla top kaybı yaşamamızdı" dedi.

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