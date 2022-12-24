Haber hattı

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Kayserispor'un yanı sıraKonuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu şu açıklamayı yaptı: "Verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan; Süper Lig'den Yukatel Kayserispor, Spor Toto 1. Lig'denve, TFF 2. Lig'den Bayburt Özel İdare Spor, Baynet İnşaat Balıkesirspor, Menemen Futbol Kulübü, Serik Belediyespor ve Somaspor kulüplerine 3 puan tenzili cezası verildi."önce G.Saray, Beşiktaş ve Türkiye A Mill i Takımı'nı çalıştıran Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İtalyan basınına bir itirafta bulundu. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan çatışmaların ardından neden Kiev ekibinden ayrılmadığıyla ilg-i li soruyu Lucescu şöyle yanıtladı: "Bu insanlara ihanet edemem.Neredeyse 1 yıllık çatışmalardan sonra durum şimdi normal görünüyor. Ancak stadyumlarda taraftarların olması artık söz konusu değil."7 Türkiye rekoru kırıldı. Erkeklerde, 100 ve 50 metre kelebekte 14 yaş rekorlarını kırdı. 1500 metre serbestte, 15-16 yaş, 200 metre kurbağalamada14 yaş rekoruna imza attı. 100 metre serbestte F.Bahçe'den14 yaş, 200 metre kelebekte G.Saray'dan15-16 yaş ve 200 metre karışıkta da yine Galatasaray'dan19+ yaş rekorunu kırmıştı.THY EuroLeague'in 15. haftasında Anadolu Efes, sahasında Yunanistan ekibi88-69 mağlup ederek 2 maçlık kazanamama serisini bitirdi. Karşılaşmanın ilk yarısını 42-26 önde tamamlayan lacivert-beyazlılardaEfes Başantrenörü Ergin Ataman, "Çok iyi savunma yaptık. Bu maça dair tek eksiğimiz fazla top kaybı yaşamamızdı" dedi.