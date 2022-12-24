Rafael Nadal'dan Kylian Mbappe için Real Madrid itirafı! "İmkanım olsa getiririm"

Dünyaca ünlü İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Paris Saint-Germain'in genç yıldızı Kylian Mbappe'nin Real Madrid için transfer iddialarına cevap verdi. 22 kez Grand Slam şampiyonu olan Nadal, bunun yanında Mbappe için dikkat çekici sözler kullandı.

Yıldız oyuncunun baskı altında kaldığını ve PSG'den gelen teklifi kabul ettiği söyleyen Nadal, "Sporda bunlar olur. Real Madrid'e gelmek istiyordu ama çok fazla baskı altındaydı ve onun için her şey karmaşıktı" dedi.

"REAL MADRID'DE GÖRMEYİ UMUYORUM"

Kylian Mbappe'yi İspanya devi Real Madrid'de görmek isteyen tecrübeli tenisçi, "Gelecekte onu Real Madrid'de görmeyi umuyorum. Bir Real Madrid taraftarı olarak eğer bunu yapabilme şansım ve imkanım olsaydı Mbappe ile hemen yarın sözleşme imzalardım" ifadelerini kullandı.

PSG ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Real Madrid ile anlaşamaya vardığı öne sürülen ancak astronomik bir maaş karşılığında PSG'de kalan Mbappe, son Dünya Kupası'nda ülkesi Fransa'nın en önemli kozu olmuştu. Arjantin ile oynanan final karşılaşmasında hat-trick yapan yıldız oyuncu, buna rağmen kupa sevinci yaşayamamıştı.