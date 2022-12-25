Haber hattı

Marciniak: oyunun ruhukuralların ötesınde!
DÜNYA Kupası finalinde Fransa ile Arjantin'i karşı karşıya getiren maçta Lionel Messi'nin 108. dakikada skoru 3-2 yaptığı golün, sahaya giren Arjantinli yedek oyuncular nedeniyle iptal edilmesi gerektiği öne sürülmüştü. Mücadelenin orta hakemi SzymonMarciniak, düzenlediğibasın toplantısıylagünlerdir konuşulan 'Tekraredilmesi gerektiği' iddialarınaaçıklık getirdi. Kylian Mbappe'nin skoru 3-3'e getirdiği golde de 7 Fransız yedek futbolcunun sahaya daldığını ifade eden Polonyalı hakem, "Bu türşeyleri, böyle maçlardaçok kovalamazsınız.Oyunun kuralları, cezakanunu gibi değildir. Her şeyi tam anlamıyla uygulayamazsınız. Korner direği olmadan maç oynanamaz. Oyunun ruhu, kuralların ötesindedir" dedi.
Tite'ye bir şok daha!
DÜNYA Kupası'nda son 16 maçında Hırvatistan mağlubiyetiyle turnuvaya erkenden veda eden ve görevinden istifa eden Brezilya'nın teknik direktörü Tite, ülkesinde bir şok daha yaşadı. The Sun'da yer alan habere göre; deneyimli çalıştırıcı, Rio de Janeiro sokaklarında yürürken hırsızlar tarafından soyuldu. Haberde, saldırganlarınTite'nin cüzdanınıve boynundaki zincirialarak olay yerindenuzaklaştığı belirtildi. Brezilya polisi, geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
Özgökçen yeniden başkan
GEÇEN yıldan bu yana Konyaspor'un başkanlık koltuğunda oturan Fatih Özgökçen, olağan genel kurulda güven tazeledi. Selçuk Kongre Merkezi'nde yapılan kongreye tek aday olarak giren Özgökçen, yeniden yeşilbeyazlıcamianın başkanlığınaseçildi. Ayrıca mali ve idari yönden de ibra edildi. Sportif başarının sadece sahada olmadığını ifade eden 45 yaşındaki başkan, "Temelgayemiz Konyaspor'unmarka değerini yükseltmekve Süper Lig'de şampiyonolmak" diye konuştu.
Alperen de yetmedi!
NBA'DE Batı Konferansı takımlarının çekişmeli mücadelesi büyük heyecana sahne oldu. Dallas Mavericks, all-starı Luka Doncic'in yıldızlaştığı maçta Houston Rockets'ı 112-106 devirerek sezonun 17. galibiyetine ulaştı. Sloven oyuncuDoncic, 50 sayı, 10 asist ve 8 ribauntlabu sezonki en iyi performansına imzaattı. Üst üste 5. yenilgisini alan Rockets'ta milli basketbolcu Alperen Şengün'ün19 sayı, 8 ribaunt ve 7 asisti yeterli olmadı. Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland da Toronto'ya 118-107 yenilirken milli oyuncu 13 sayı, 2 asistle oynadı.
G.Saray'dan lidere darbe
TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Nef, liderTürk Telekom'u uzatmalarda106-100'lük skorla yenerek üst üste 4. galibiyetine ulaştı. İlk yarıyı üstün bir oyunla 14 sayı farkla önde bitiren sarı-kırmızılıların, devre sonrası vitesi düştü. TürkTelekom, Galatasaray'ın oyununakarşı Taylor ve Grant'ınüçlükleriyle yanıt verdi. 87-87 eşitlikle uzatmaya giden çekişmeli maçta Pistiolis'in öğrencileri, Göksenin ve Ennis'in skorer sayılarıyla mücadeleyi kazandı ve ligdeki 6. zaferine ulaştı. Diğer sonuçlar: Beşiktaş-Darüşşafaka: 98-84, P.Karşıyaka-Frutti Extra Bursa: 81-80.
TUZ'LA buz etti SPOR Toto 1. Lig'de gündüz seansında Tuzlaspor, konuk ettiği Altay'ı geriden gelip 4-2 devirmeyi başardı. İlk 10 dakikada Ceyhun ve Paixao'nun penaltısıyla şoka giren İstanbul ekibi, ikidakika sonra Bilal Başacıkoğluile farkı indirdi: 1-2. Adeniyi'nin devreye girmesiyle Tuzlaspor soyunma odasına eşitlikle gitti: 2-2. İkinci yarıda Adeniyi birkez daha sahneye çıkarak takımınıüstünlüğe taşıdı. 90'da ise Yahaya'nın golü skoru ilan etti.