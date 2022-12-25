Haber hattı

DÜNYA Kupası finalinde Fransa ile Arjantin'i karşı karşıya getiren maçta Lionel Messi'nin 108. dakikada skoru 3-2 yaptığı golün, sahaya giren Arjantinli yedek oyuncular nedeniyle iptal edilmesi gerektiği öne sürülmüştü. Mücadelenin orta hakemiKylian Mbappe'nin skoru 3-3'e getirdiği golde de 7 Fransız yedek futbolcunun sahaya daldığını ifade eden Polonyalı hakem,Her şeyi tam anlamıyla uygulayamazsınız. Korner direği olmadan maç oynanamaz. Oyunun ruhu, kuralların ötesindedir" dedi.DÜNYA Kupası'nda son 16 maçında Hırvatistan mağlubiyetiyle turnuvaya erkenden veda eden ve görevinden istifa eden Brezilya'nın teknik direktörü Tite, ülkesinde bir şok daha yaşadı. The Sun'da yer alan habere göre; deneyimli çalıştırıcı, Rio de Janeiro sokaklarında yürürken hırsızlar tarafından soyuldu. Haberde,Brezilya polisi, geniş çaplı bir soruşturma başlattı.GEÇEN yıldan bu yana Konyaspor'un başkanlık koltuğunda oturan Fatih Özgökçen, olağan genel kurulda güven tazeledi. Selçuk Kongre Merkezi'nde yapılan kongreye tek aday olarak girenAyrıca mali ve idari yönden de ibra edildi. Sportif başarının sadece sahada olmadığını ifade eden 45 yaşındaki başkan,diye konuştu.NBA'DE Batı Konferansı takımlarının çekişmeli mücadelesi büyük heyecana sahne oldu. Dallas Mavericks, all-starı Luka Doncic'in yıldızlaştığı maçta Houston Rockets'ı 112-106 devirerek sezonun 17. galibiyetine ulaştı.Üst üste 5. yenilgisini alan Rockets'ta milli basketbolcu8 ribaunt ve 7 asisti yeterli olmadı. Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland da Toronto'ya 118-107 yenilirken milli oyuncuoynadı.TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeskorla yenerek üst üste 4. galibiyetine ulaştı. İlk yarıyı üstün bir oyunla 14 sayı farkla önde bitiren sarı-kırmızılıların, devre sonrası vitesi düştü.87-87 eşitlikle uzatmaya giden çekişmeli maçta Pistiolis'in öğrencileri, Göksenin ve Ennis'in skorer sayılarıyla mücadeleyi kazandı veDiğer sonuçlar: Beşiktaş-Darüşşafaka: 98-84, P.Karşıyaka-Frutti Extra Bursa: 81-80.Toto 1. Lig'de gündüz seansında Tuzlaspor, konuk ettiği Altay'ı geriden gelip 4-2 devirmeyi başardı. İlk 10 dakikada Ceyhun ve Paixao'nun penaltısıyla şoka girenAdeniyi'nin devreye girmesiyle Tuzlaspor soyunma odasına eşitlikle gitti: 2-2.90'da ise Yahaya'nın golü skoru ilan etti.