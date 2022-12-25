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Giriş Tarihi: 25.12.2022

Kariyer rekoru

Kariyer rekoru

Trabzonspor’la iç sahada 32 Süper Lig maçını kaybetmeyen Avcı, teknik direktörlük kariyerinin en uzun serisini yakaladı

Fırtına evindeki yenilmezliğini 32 karşılaşmaya çıkarıp seriye devam ederken, bu Abdullah Avcı adına da rekor oldu. Bordomavililer en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 mağlup olmuş, sonrasında 656 gün taraftarına hüsran yaşatmamıştı. Avcı ile 20 galibiyet alan takım, 12 mücadelede de rakiplerine boyun eğmedi. 59 yaşındaki teknik adam İstanbul'un 3 büyüğüne de kolay kolay yenilmiyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile toplam 13 maç oynarken 5 galibiyet, 6 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. Bu sezon G.Saray ile 0-0, Beşiktaş'la 2-2 berabere kalan Avcı'nın takımı Fenerbahçe'yi devirmeyi başardı.

TRANSFER DEĞIL TARAFTAR LAZIM
TRABZONSPOR ile rekora koşan teknik direktör Abdullah Avcı, galibiyeti yorumlarken taraftara da seslendi: "Ligin iyi takımını iyi bir oyunla yendik. Her türlü bir planı olduğunu biliyorduk. Güçlü ve güçsüz taraflarını iyi analiz ettik. Az temaslı oynamamız gerekiyordu. Lige verilen arada bunu çalıştık. Bana nasıl saygı ile yaklaşıyorlarsa Trabzonspor'a da öyle olsunlar. Trabzonspor'un transfere değil, taraftara ihtiyacı var. Her şeyi kazanmadık, sadece bir maçı kazandık."

FENERBAHÇE BİR İLK YAŞADI
8 maçlık yenilmezlik serisi (7G- 1B) Giresun karşısında son bulan Fenerbahçe bu sezon ilk kez üst üste iki maçından mağlup ayrıldı. Beşiktaş karşılaşmasından beraberlik çıkaran Jesus, ilk büyük mücadelesini kaybetti.

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