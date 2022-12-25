Kariyer rekoru

Trabzonspor’la iç sahada 32 Süper Lig maçını kaybetmeyen Avcı, teknik direktörlük kariyerinin en uzun serisini yakaladı
Fırtına evindeki yenilmezliğini 32 karşılaşmaya çıkarıp seriye devam ederken, bu Abdullah Avcı adına da rekor oldu. Bordomavilileren son 8 Mart 2021'deAlanyaspor'a 3-1 mağlupolmuş, sonrasında 656 gün taraftarına hüsran yaşatmamıştı. Avcı ile 20 galibiyet alan takım, 12mücadelede de rakiplerine boyuneğmedi. 59 yaşındaki teknik adam İstanbul'un 3 büyüğüne de kolay kolay yenilmiyor. Fenerbahçe,Galatasaray ve Beşiktaş ile toplam 13maç oynarken 5 galibiyet, 6 beraberlik, 2yenilgi yaşadı. Bu sezon G.Saray ile 0-0, Beşiktaş'la 2-2 berabere kalan Avcı'nın takımı Fenerbahçe'yi devirmeyi başardı.
TRANSFER DEĞIL TARAFTAR LAZIM
TRABZONSPOR ile rekora koşan teknik direktör Abdullah Avcı, galibiyeti yorumlarken taraftara da seslendi: "Liginiyi takımını iyi bir oyunla yendik. Her türlü bir planı olduğunu biliyorduk. Güçlü ve güçsüz taraflarını iyi analiz ettik. Az temaslı oynamamız gerekiyordu. Lige verilen arada bunu çalıştık. Bana nasıl saygı ile yaklaşıyorlarsa Trabzonspor'a da öyle olsunlar. Trabzonspor'un transfere değil,taraftara ihtiyacı var. Herşeyi kazanmadık, sadece birmaçı kazandık."
FENERBAHÇE BİR İLK YAŞADI
8 maçlık yenilmezlik serisi (7G- 1B) Giresun karşısında son bulan Fenerbahçe bu sezon ilk kez üst üste iki maçından mağlup ayrıldı. Beşiktaş karşılaşmasından beraberlik çıkaran Jesus, ilk büyük mücadelesini kaybetti.