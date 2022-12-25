Kariyer rekoru

Fırtına evindeki yenilmezliğini 32 karşılaşmaya çıkarıp seriye devam ederken, bu Abdullah Avcı adına da rekor oldu.sonrasında 656 gün taraftarına hüsran yaşatmamıştı.59 yaşındaki teknik adam İstanbul'un 3 büyüğüne de kolay kolay yenilmiyor.Bu sezon G.Saray ile 0-0, Beşiktaş'la 2-2 berabere kalan Avcı'nın takımı Fenerbahçe'yi devirmeyi başardı.TRABZONSPOR ile rekora koşan teknik direktör Abdullah Avcı, galibiyeti yorumlarken taraftara da seslendi:Her türlü bir planı olduğunu biliyorduk. Güçlü ve güçsüz taraflarını iyi analiz ettik. Az temaslı oynamamız gerekiyordu. Lige verilen arada bunu çalıştık. Bana nasıl saygı ile yaklaşıyorlarsa Trabzonspor'a da öyle olsunlar.8 maçlık yenilmezlik serisi (7G- 1B) Giresun karşısında son bulan Fenerbahçe bu sezon ilk kez üst üste iki maçından mağlup ayrıldı. Beşiktaş karşılaşmasından beraberlik çıkaran Jesus, ilk büyük mücadelesini kaybetti.