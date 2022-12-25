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Giriş Tarihi: 25.12.2022

Maximum mutluluk

Maximum mutluluk

13. dakikada King’le bir topu direkten dönen Kanarya, 58’de Crespo’nun kırmızısı ile 10 kişi kaldı. Fırtına 3 dakika sonra Maxi Gomez’le golü buldu. 90+10’da Trezeguet skoru ilan etti. F.Bahçe’nin koltuğu tehlikeye girdi

Duruş sergiledik
Dünya Kupası'nda Uruguay Milli Takımı ile mücadele eden Maxi Gomez, lige verilen ara öncesi Ankaragücü karşısında asist yapmıştı. Dönüşü golle oldu. 61'de skor tabelasına 1-0'ı yazdıran futbolcu duygularını şöyle dile getirdi: "Fenerbahçe maçında gol attım ama daha önemlisi kazanmak. Santrfor bölgesinde oynuyorsanız sizi mutlu eden şey gol atmaktır. Takıma her alanda katkı vermek önemli. Defansif olarak güzel bir mücadele ve duruş sergiledik. Sonucunu da aldık."



Plakayı buldu
Maxi Gomez, Süper Lig tarihinde Ahmet Ceyhan'ın (Mayıs 1978) ardından Fenerbahçe'ye, Trabzon'un plakası olan 61. dakikada gol atan ilk Trabzonspor oyuncusu oldu.

Şehri mutlu etmek güzel
Trabzonspor'un Mısırlı oyuncusu Trezeguet bu sezon Süper Lig'deki 5. golünü F.Bahçe'ye attı. Tecrübeli oyuncu, "Koskoca Trabzon şehrinin mutlu olması en büyük isteğimizdi. Bunu da başardık. Karşılaşma sonrası ilk kez kolbastı heyecanı yaşadım. Hangi maç olursa olsun biz 3 puanı almak istiyoruz. Bundan sonra da böyle devam etmesi için mücadele edeceğiz" dedi.

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