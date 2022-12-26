Yağmura rağmen 4 bin kişi koştu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 87. Büyük Atatürk Koşusu dün gerçekleşti. Dikmen Keklikpınarı'ndan saat 14.05'te başlayan 10.5 kilometrelik koşu, Ankara Garı'nda sona erdi. Yaklaşık 4 bin koşucunun zorlu hava şartlarına rağmen yarıştığı organizasyonun startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi. Kadınlarda 33.09.87'lik derecesiyle Sümeyye Erol, erkeklerde de29.11.98'lik dereceyle Hüseyin Can yarışı birinci sırada tamamladı.