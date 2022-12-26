Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Yağmura rağmen 4 bin kişi koştu
Giriş Tarihi: 26.12.2022

Yağmura rağmen 4 bin kişi koştu

Yağmura rağmen 4 bin kişi koştu
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 87. Büyük Atatürk Koşusu dün gerçekleşti. Dikmen Keklikpınarı'ndan saat 14.05'te başlayan 10.5 kilometrelik koşu, Ankara Garı'nda sona erdi. Yaklaşık 4 bin koşucunun zorlu hava şartlarına rağmen yarıştığı organizasyonun startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi. Kadınlarda 33.09.87'lik derecesiyle Sümeyye Erol, erkeklerde de29.11.98'lik dereceyle Hüseyin Can yarışı birinci sırada tamamladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Bakan Vedat Bilgin'den yaş sınırı ve staj için yeni açıklama! Emeklilik için EYT şartları ne olacak?
Emekli maaşı 2023 için asgari ücret formülü! Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte hesaplama tablosu
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan 2023 seçimleri için net mesaj: 6'lı masa siyasetten silinecek
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
1990 FIFA Dünya Kupası elemelerindeki bir maçta, hangi takımın kalecisi 1-0 yenik durumdalarken eldiveninin içine sakladığı jiletle kendisini yaralayıp başına fişek çarpmış numarası yapmıştır ve takım sahadan çekilmiştir?
Schengen yengen
Son dakika haberleri: Galatasaray, Süper Lig'de liderliğe yükseldi! Aslan, İstanbulspor’u 2 golle yıktı…
CHP'de Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak aday!
Wednesday dizisi 2. sezon ne zaman, tarihi belli oldu mu? Wednesday 2. Sezon var mı, olacak mı, ne zaman yayınlanacak?
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar: 17/25 Aralık'taki sahte ihbarlar ABD'den yapıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Yağmura rağmen 4 bin kişi koştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA