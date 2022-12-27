Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Bodrumspor, İzmir’den 3 puanla döndü
Giriş Tarihi: 27.12.2022 11:39

Bodrumspor, İzmir’den 3 puanla döndü

Zeki ÖZKESKİN
Bodrumspor, İzmir’den 3 puanla döndü

Bodrumspor deplasmanda karşılaştığı Göztepe’yi 1-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlı ekip ligin ilk yarısını 32 puanla kapattı.

Spor Toto 1. Lig'in 19. Haftasında Bodrumspor, Göztepe'ye konuk oldu. İlk yarıda Erdem'le erken gol bulan yeşil-beyazlı ekip soyunma odasına 1-0 galip girdi. Maçın ikinci yarısında her iki takımda girdiği poziyonlardan yararlanamazken maç Bodrumspor'un 1-0'lık galibiyete sona erdi. Bodrumspor ligin ilk yarısının bitimiyle puanını 32'ye çıkararak 3'üncü sıraya yükseldi.

KAZANDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUM

Maçın ardından değerlendirme yapan Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Zor bir karşılaşma bekliyorduk. Son haftalarda çıkışta bir rakibimiz vardı. Maça iyi başladık. Golü de bulduk, pozisyonlar da bulduk ama değerlendiremedik. Rakibimiz ara ara üstün oynamasına rağmen kazanmayı bildik. Bundan dolayı çok sevinçliyim. Oyunun son bölümünde koruma amaçlı hareket ettik. Çok fazla hamle şansımız da yoktu. Kazandığımız için çok mutluyum. Emekleri için oyuncularıma çok teşekkür ederim. Sezona ligde tutunma hedefiyle başladık. İlk yarıda bunu biraz yukarı çektik. Sezonu ilk 10 içerisinde bitirirsek başarılı oluruz. Biz her maç 90 dakika terimizin son damlasına savaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Göztepe Teknik Direktörü Şakir Özkayımoğlu ise, "Evimizde kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Emir'in kart cezası, İsmail'in idmanda sakatlanması, Tuğbey'in ateşlenip hastalanıp hastaneye gitmesi...Şanssızlıkla başladık ve maçta da 1-0 geriye düştük. İyi olmayan bir oyun vardı. Devrede gerekli konuşmaları yaptık. İkinci yarı çocuklar ellerinden gelen her şeyi yaptılar. 2 golümüz VAR'dan döndü. 22 yıldır teknik adamlık yapıyorum. Atınç ve Yasin'in pozisyonu her yerde penaltıdır. Bodrumspor'a saygı duyuyor ve tebrik ediyoruz. Ancak biz çok büyük bir camiayız" diye konuştu.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Üzeyir'in uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Erdem meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

25. dakikada Tarık'ın sağdan ortasında iyi yükselen Kvasina'nın kafa vuruşunda kaleci Sousa topu çeldi. Dönen topu önünde bulan Yunus Emre'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

59. dakikada soldan açılan ortada kafalardan seken top arka direkte Tarık'ın önünde kaldı. Sağ çaprazdan topu kaleye gönderen Tarık'ın şutu az farkla auta gitti.

78. dakikada Yasin'in ortasında Kvasina, arka direkte topla buluştu. Kvasina'nın şutu savunmaya çarparak kornere gitti.

EN ÇOK OKUNANLAR

ABD ile F-35 pazarlığı! Ankara-Washington arasında kritik süreç başlıyor
EYT SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den peşe peşe EYT mesajı! Emeklilikte yaşa takılanlar için tarih belli oldu
SON DAKİKA: Kabine Toplantısı kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı! Son Kabine Toplantısı açıklaması ile yeni bir müjde daha geldi
Ankara Şehir Hastanesi'nde dünyaya parmak ısırtan operasyon! 5 birim topladı: Özel ekip kuruldu
Emekli maaşı 2023 için asgari ücret formülü! Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte hesaplama tablosu
Yeni doğal gaz keşfi müjdesini hazmedemediler! Türkiye'nin enerji atılımını gölgelemeye çalıştılar
Almanya’ya gidip ‘U’ dönüşü yapan doktor!
İki tebliğ arasında kaldık ya Resulullah
Yanlış iğne hayatını mahvetti! Tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Bodrumspor, İzmir’den 3 puanla döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA