Bodrumspor, İzmir’den 3 puanla döndü

Spor Toto 1. Lig'in 19. Haftasında Bodrumspor, Göztepe'ye konuk oldu. İlk yarıda Erdem'le erken gol bulan yeşil-beyazlı ekip soyunma odasına 1-0 galip girdi. Maçın ikinci yarısında her iki takımda girdiği poziyonlardan yararlanamazken maç Bodrumspor'un 1-0'lık galibiyete sona erdi. Bodrumspor ligin ilk yarısının bitimiyle puanını 32'ye çıkararak 3'üncü sıraya yükseldi.

KAZANDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUM

Maçın ardından değerlendirme yapan Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Zor bir karşılaşma bekliyorduk. Son haftalarda çıkışta bir rakibimiz vardı. Maça iyi başladık. Golü de bulduk, pozisyonlar da bulduk ama değerlendiremedik. Rakibimiz ara ara üstün oynamasına rağmen kazanmayı bildik. Bundan dolayı çok sevinçliyim. Oyunun son bölümünde koruma amaçlı hareket ettik. Çok fazla hamle şansımız da yoktu. Kazandığımız için çok mutluyum. Emekleri için oyuncularıma çok teşekkür ederim. Sezona ligde tutunma hedefiyle başladık. İlk yarıda bunu biraz yukarı çektik. Sezonu ilk 10 içerisinde bitirirsek başarılı oluruz. Biz her maç 90 dakika terimizin son damlasına savaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Göztepe Teknik Direktörü Şakir Özkayımoğlu ise, "Evimizde kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Emir'in kart cezası, İsmail'in idmanda sakatlanması, Tuğbey'in ateşlenip hastalanıp hastaneye gitmesi...Şanssızlıkla başladık ve maçta da 1-0 geriye düştük. İyi olmayan bir oyun vardı. Devrede gerekli konuşmaları yaptık. İkinci yarı çocuklar ellerinden gelen her şeyi yaptılar. 2 golümüz VAR'dan döndü. 22 yıldır teknik adamlık yapıyorum. Atınç ve Yasin'in pozisyonu her yerde penaltıdır. Bodrumspor'a saygı duyuyor ve tebrik ediyoruz. Ancak biz çok büyük bir camiayız" diye konuştu.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Üzeyir'in uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Erdem meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

25. dakikada Tarık'ın sağdan ortasında iyi yükselen Kvasina'nın kafa vuruşunda kaleci Sousa topu çeldi. Dönen topu önünde bulan Yunus Emre'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

59. dakikada soldan açılan ortada kafalardan seken top arka direkte Tarık'ın önünde kaldı. Sağ çaprazdan topu kaleye gönderen Tarık'ın şutu az farkla auta gitti.

78. dakikada Yasin'in ortasında Kvasina, arka direkte topla buluştu. Kvasina'nın şutu savunmaya çarparak kornere gitti.