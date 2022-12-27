Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Yüzme finallerinde 6 madalya ile döndüler
Giriş Tarihi: 27.12.2022 13:58

Yüzme finallerinde 6 madalya ile döndüler

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Yüzme finallerinde 6 madalya ile döndüler

Türkiye’de düzenlenen yüzme yarışlarında KKTC’yi temsil eden öğrencileri 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Öğrenciler Barkan Cem Aykut ve Deniz Bender, Türkiye Yüzme Federasyonu’nun İstanbul’da düzenlediği Türkiye Arena Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda kulaç atarken; 6’ıncı sınıf öğrencilerinden Akman Tüzünkan ve Erten Kasımoğlu ise 9-11 Aralık tarihlerinde Samsun’da düzenlenen Türkiye Yüzme Federasyonu 11 yaş Ulusal Gelişim Ligi Türkiye Finalinde KKTC’yi temsil etti.

Finallerde öğrenciler toplam 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 6 madalya almaya hak kazandılar. KKTC'yi temsil eden sporcular yarışlara YDÜ Olimpik Yüzme Havuzu eğitmenlerinden Avni Cankurt antrenörlüğünde hazırlandı. Okul müdürü Ömer Özkan: "Kazandıkları madalyalar ve kırdıkları rekorlarla göğsümüzü kabartan öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin, Dr. Suat Günsel Bursu'na hak kazanarak gösterdikleri akademik başarının yanında sportif, kültürel ve sosyal yönlerden elde ettikleri başarılar; onları çok yönlü bireyler olarak yetiştirme çabamızın başarısını göstermesi açısından da son derece mutluluk verici" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

ABD ile F-35 pazarlığı! Ankara-Washington arasında kritik süreç başlıyor
EYT SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den peşe peşe EYT mesajı! Emeklilikte yaşa takılanlar için tarih belli oldu
SON DAKİKA: İstanbul'da toplu taşımaya zam! İşte 2023 Yeni İETT, Metrobüs, otobüs, öğrenci akbili ve tam akbil ücretleri...
SON DAKİKA: Kabine Toplantısı kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı! Son Kabine Toplantısı açıklaması ile yeni bir müjde daha geldi
Ankara Şehir Hastanesi'nde dünyaya parmak ısırtan operasyon! 5 birim topladı: Özel ekip kuruldu
Emekli maaşı 2023 için asgari ücret formülü! Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte hesaplama tablosu
İki tebliğ arasında kaldık ya Resulullah
Yeni doğal gaz keşfi müjdesini hazmedemediler! Türkiye'nin enerji atılımını gölgelemeye çalıştılar
Kara para suçlaması ve arkasındaki tezgah!
Almanya’ya gidip ‘U’ dönüşü yapan doktor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Yüzme finallerinde 6 madalya ile döndüler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA