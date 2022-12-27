Yüzme finallerinde 6 madalya ile döndüler

Finallerde öğrenciler toplam 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 6 madalya almaya hak kazandılar. KKTC'yi temsil eden sporcular yarışlara YDÜ Olimpik Yüzme Havuzu eğitmenlerinden Avni Cankurt antrenörlüğünde hazırlandı. Okul müdürü Ömer Özkan: "Kazandıkları madalyalar ve kırdıkları rekorlarla göğsümüzü kabartan öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin, Dr. Suat Günsel Bursu'na hak kazanarak gösterdikleri akademik başarının yanında sportif, kültürel ve sosyal yönlerden elde ettikleri başarılar; onları çok yönlü bireyler olarak yetiştirme çabamızın başarısını göstermesi açısından da son derece mutluluk verici" dedi.