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Giriş Tarihi: 29.12.2022 15:35 Son Güncelleme: 29.12.2022 15:37

Galatasaray'ın hedefinde Omar Campos var! Transfer teklifi yapıldı

Galatasaray’ın hedefinde Omar Campos var! Transfer teklifi yapıldı

Kadrosunda bir çok yıldız oyuncu barındıran Galatasaray, Santos Laguna'nın 20 yaşındaki sol beki Omar Campos için transfer teklifi yaptı. İşte teklif edilen ücret ve gelen yanıt...

Kadrosunda Mauro Icardi, Dryers Mertens, Juan Mata, Lucas Torreira gibi dünya yıldızlarını barındıran Galatasaray, bir yandan genç futbolcuları transfer ederek geleceğe yatırım yapmayı düşünüyor. Sarı kırmızılar Meksikalı 20 yaşındaki sol bek Omar Campos'un peşine düştü

GALATASARAY OMAR CAMPOS'A TEKLİF YAPTI
Konuyla ilgili iddia ESPN Meksika'da görev yapan gazeteci Rene Tovar'dan geldi. Tovar, sarı kırmızıların Santos Laguna'nın 20 yaşındaki sol beki Omar Campos'a teklif yaptığını yazdı.

SANTOS LAGUNA, GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ
Rene Tovar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Santos Laguna takımı Omar Campos için Galatasaray'dan gelen 4 milyon dolarlık teklifi reddetti. 20 yaşındaki oyuncu Avrupa'ya gidebilirdi ancak kulübü izin vermedi" dedi.

MEKSİKA FUTBOLUNUN EN BÜYÜK YETENEKLERİNDEN BİRİ
Galatasaray'ın bir kaç aydır görüşmeler yaptığını belirten Rene Tovar, futbolcuyu Meksika futbolunun gelecekteki en büyük yeteneklerinden biri olarak tanımladı. Tovar'a göre görüşmeler kesilmiş değil.

OMAR CAMPOS'UN PERFORMANSI
Santos Laguna ile 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunan Omar Campos, bu sezon Santos Laguna formasıyla kupada 2 ligde 17 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 1 gol atarken 3 asist yaptı. 20 yaşındaki futbolcu ise kariyeride 71 maçta 3 gol, 7 asistle oynuyor. (ajansspor)

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Galatasaray'ın hedefinde Omar Campos var! Transfer teklifi yapıldı
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