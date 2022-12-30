Haber hattı

ivas'taki mücadele, şehirdeki soğuk hava düşünülerek saat 17.00'ye alınmıştı. Galatasaray cephesi stada gelir gelmez zemini kontrol etmeye çıktı.Buruk karşılaşma öncesi,diye konuştu. Özellikle ceza sahası içinde patates tarlasını andıran saha,MEHMET ÖZCANGalatasaray A Takımı'nda kalıcı olmayı başaran genç oyuncular; Emin Bayram, Metehan Baltacı ve Baran Aksaka Sivas kafilesinde yerlerini aldı. Yönetim, Florya ürünü üç oyuncuya zam yapıp sözleşmelerini 2026 yılına kadar uzattı. Resmi açıklama Sivasspor maçı sonrasına saklandı. 2002 doğumlu Metehan ve 2003'lü Emin, Victor Nelsson-Abdülkerim ikilisinin alternatifleri konumunda bulunuyor.SİVAS deplasmanında 3 puanı alıp liderliğini koruyan Galatasaray iki oyuncusunu kaybetti.gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştüler.ile oynanacak maçta takımdaki yerlerini alamayacak olanSivasspor'da ise Erdoğan Yeşilyurt 90+10. dakikada kırmızı gördü.Okan Buruk'un Abdülkerim ve Kerem dışındaki 3. yerli tercihi Berkan Kutlu oldu. Berkan orta sahada Oliveira ile birlikte görev yaptı. Kazımcan'ın yerine ise takımdan ayrılması istenen Van Aanholt'a 11'de şans doğdu.futbolunun profesyonelleşmesi için önemli adımlar atan Turkcell, A Milli Kadın Futbol Takımı ve Kadın Milli Takımı'nın U19, U17 ve U15 kademelerinin de ana sponsoru olmaya devam edecek. Anlaşmayla ilgili açıklama yapan"2021 yılında 'Kadın futbolcular 1 - ön yargılar 0' mottosuyla yola çıktık ve Kadın Futbol Ligi'nin ilk isim sponsoru olduk. Turkcell olarak bu alana verdiğimiz desteği devam ettirerekVerdiğimiz destekle kadın futboluna olan ilgi o kadar arttı ki Türkiye'nin dört bir yanından kulüplerimiz yeniden kadın futbolu takımlarını oluşturmaya başladı" dedi