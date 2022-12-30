Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Haber hattı
Giriş Tarihi: 30.12.2022

Haber hattı

Haber hattı
BAKTERİ VE SOĞUK SAHAYI BOZDU
Sivas'taki mücadele, şehirdeki soğuk hava düşünülerek saat 17.00'ye alınmıştı. Galatasaray cephesi stada gelir gelmez zemini kontrol etmeye çıktı. Teknik direktör Okan Buruk da Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay'la birlikte sahayı inceledi. Buruk karşılaşma öncesi, "Zeminin bir kısmı hastalık yaşamış. Bakteri nedeniyle çimler eksilmiş. Soğuk hava nedeniyle de bu mevsim zaten iyi bir zemin beklemiyorduk" diye konuştu. Özellikle ceza sahası içinde patates tarlasını andıran saha, kalecilerin işini bir hayli zorlaştırdı.
MEHMET ÖZCAN

GENÇLERDEN YENİ İMZA
Galatasaray A Takımı'nda kalıcı olmayı başaran genç oyuncular; Emin Bayram, Metehan Baltacı ve Baran Aksaka Sivas kafilesinde yerlerini aldı. Yönetim, Florya ürünü üç oyuncuya zam yapıp sözleşmelerini 2026 yılına kadar uzattı. Resmi açıklama Sivasspor maçı sonrasına saklandı. 2002 doğumlu Metehan ve 2003'lü Emin, Victor Nelsson-Abdülkerim ikilisinin alternatifleri konumunda bulunuyor.

GALATASARAY'DA DERBİ TEMİZLİĞİ!
SİVAS deplasmanında 3 puanı alıp liderliğini koruyan Galatasaray iki oyuncusunu kaybetti. Sacha Boey ile Sergio Oliveira gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştüler. 4 Ocak Çarşamba günü Ankaragücü ile oynanacak maçta takımdaki yerlerini alamayacak olan iki oyuncu Fenerbahçe derbisinde sahada olacak. Sivasspor'da ise Erdoğan Yeşilyurt 90+10. dakikada kırmızı gördü.

3. YERLİ TERCİHİ BERKAN KUTLU
Okan Buruk'un Abdülkerim ve Kerem dışındaki 3. yerli tercihi Berkan Kutlu oldu. Berkan orta sahada Oliveira ile birlikte görev yaptı. Kazımcan'ın yerine ise takımdan ayrılması istenen Van Aanholt'a 11'de şans doğdu.

KADIN FUTBOLUNA TURKCELL DESTEĞİ
KADIN futbolunun profesyonelleşmesi için önemli adımlar atan Turkcell, A Milli Kadın Futbol Takımı ve Kadın Milli Takımı'nın U19, U17 ve U15 kademelerinin de ana sponsoru olmaya devam edecek. Anlaşmayla ilgili açıklama yapan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "2021 yılında 'Kadın futbolcular 1 - ön yargılar 0' mottosuyla yola çıktık ve Kadın Futbol Ligi'nin ilk isim sponsoru olduk. Turkcell olarak bu alana verdiğimiz desteği devam ettirerek 4 yıl daha isim sponsorluğunu üstleniyoruz. Verdiğimiz destekle kadın futboluna olan ilgi o kadar arttı ki Türkiye'nin dört bir yanından kulüplerimiz yeniden kadın futbolu takımlarını oluşturmaya başladı" dedi

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Savcı, İmamoğlu’na verilen cezayı istinafa götürdü
SON DAKİKA! EYT meclise ne zaman gelecek? Bakan Bilgin'den flaş Emeklilikte Yaşa Takılanlar açıklaması
SON DAKİKA: Futbol efsanesi Pele, 82 yaşında hayatını kaybetti! Pele kimdir, neden öldü?
EYT SON DAKİKA: Yaş sınırı kalktı! İşte EYT hesaplama tablosu: Başkan Erdoğan emeklilikte yaşa takılanlar için müjdeyi verdi
Selçuk Bayraktar’dan heyecanlandıran paylaşım! AKINCI'dan LGK-82 ile nokta atış
Kılıçdaroğlu’ndan esrarengiz görüşme: Tartışmalı danışman ile buluştu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Fondaş Halk Tv altılı masayı karıştırdı! Küçük ortak ateş püskürdü: İşbirlikçi, siyonist zihniyet mahsulü
Külliye'de gülümseten diyalog! Başkan Erdoğan'ın "Ne kadar daha gençleştik?" sorusuna Bahçeli böyle yanıt verdi
Masanın büyük akıllısı
ARKADAŞINA GÖNDER
Haber hattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA