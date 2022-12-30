Haber hattı

BAKTERİ VE SOĞUK SAHAYI BOZDU Sivas'taki mücadele, şehirdeki soğuk hava düşünülerek saat 17.00'ye alınmıştı. Galatasaray cephesi stada gelir gelmez zemini kontrol etmeye çıktı. Teknik direktörOkan Buruk da Sivasspor'unhocası Rıza Çalımbay'la birliktesahayı inceledi. Buruk karşılaşma öncesi, "Zemininbir kısmı hastalık yaşamış.Bakteri nedeniyle çimler eksilmiş.Soğuk hava nedeniyle debu mevsim zaten iyi bir zeminbeklemiyorduk" diye konuştu. Özellikle ceza sahası içinde patates tarlasını andıran saha, kalecilerin işini bir hayli zorlaştırdı.
MEHMET ÖZCAN
GENÇLERDEN YENİ İMZA
Galatasaray A Takımı'nda kalıcı olmayı başaran genç oyuncular; Emin Bayram, Metehan Baltacı ve Baran Aksaka Sivas kafilesinde yerlerini aldı. Yönetim, Florya ürünü üç oyuncuya zam yapıp sözleşmelerini 2026 yılına kadar uzattı. Resmi açıklama Sivasspor maçı sonrasına saklandı. 2002 doğumlu Metehan ve 2003'lü Emin, Victor Nelsson-Abdülkerim ikilisinin alternatifleri konumunda bulunuyor.
GALATASARAY'DADERBİ TEMİZLİĞİ!
SİVAS deplasmanında 3 puanı alıp liderliğini koruyan Galatasaray iki oyuncusunu kaybetti. Sacha Boey ile SergioOliveira gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştüler. 4 OcakÇarşamba günü Ankaragücü ile oynanacak maçta takımdaki yerlerini alamayacak olan ikioyuncu Fenerbahçe derbisindesahada olacak. Sivasspor'da ise Erdoğan Yeşilyurt 90+10. dakikada kırmızı gördü.
3. YERLİ TERCİHİ BERKAN KUTLU
Okan Buruk'un Abdülkerim ve Kerem dışındaki 3. yerli tercihi Berkan Kutlu oldu. Berkan orta sahada Oliveira ile birlikte görev yaptı. Kazımcan'ın yerine ise takımdan ayrılması istenen Van Aanholt'a 11'de şans doğdu.
KADIN FUTBOLUNA TURKCELL DESTEĞİ KADIN futbolunun profesyonelleşmesi için önemli adımlar atan Turkcell, A Milli Kadın Futbol Takımı ve Kadın Milli Takımı'nın U19, U17 ve U15 kademelerinin de ana sponsoru olmaya devam edecek. Anlaşmayla ilgili açıklama yapan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "2021 yılında 'Kadın futbolcular 1 - ön yargılar 0' mottosuyla yola çıktık ve Kadın Futbol Ligi'nin ilk isim sponsoru olduk. Turkcell olarak bu alana verdiğimiz desteği devam ettirerek 4 yıl daha isim sponsorluğunu üstleniyoruz. Verdiğimiz destekle kadın futboluna olan ilgi o kadar arttı ki Türkiye'nin dört bir yanından kulüplerimiz yeniden kadın futbolu takımlarını oluşturmaya başladı" dedi