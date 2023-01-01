Türkiye‘de 1 yılın özeti

Ligde şampiyon 7. kez Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig'in 2021-22 sezonunda Trabzonspor, 30 Nisan2022'de 7. kez mutlu sona ulaştı. Abdullah Avcı, kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazandı. Ayrıca bordo-mavililer, Süper Kupa'nın da sahibi oldu.
EuroLeague'de Efes'in 2. zaferi
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen EuroLeague finalinde, Real Madrid'i 58-57 yenen Anadolu Efes 22 Mayıs 2022'de üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Lacivertbeyazlı ekip, bu başarıya başantrenör Ergin Ataman ile birlikte ulaştı.
VakıfBank, CEV'de mutlu sona ulaştı
VAKIFBANK Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Imoco Volley'i 3-1 yenerek 2021- 2022 sezonunu şampiyon olarak tamamladı (22 Mayıs 2022).
Türkiye Kupası Sivasspor'un
Demir Grup Sivasspor, normal süresi 1-1 biten maçta Kayserispor'u uzatma sonunda 3-2 yenerek26 Mayıs 2022'de Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.
Rıza ve Taha'dan tarihi başarı geldi
Ülkemizin güreşteki gururlarından Rıza Kayaalp, 13 Eylül 2022'de 5. kez dünya şampiyonluğu yaşayan ilk Türk güreşçi olarak tarihe geçti. Taha Akgül de 9. Avrupa şampiyonluğu sevincini 30 Mart 2022'de yaşadı ve Dünya Güreş Birliği tarafından "YılınGüreşçisi" ödülüne layık görüldü.
Dünyalar bizim oldu
Ampute Futbol Milli Takımımız, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Dünya Kupası'nda 9 Ekim2022'de ilk kez zafere ulaşarakülkemizi sevince boğdu.