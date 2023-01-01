Türkiye‘de 1 yılın özeti

Spor Toto Süper Lig'in 2021-22 sezonunda Trabzonspor,mutlu sona ulaştı. Abdullah Avcı, kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazandı. Ayrıca bordo-mavililer, Süper Kupa'nın da sahibi oldu.Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen EuroLeague finalinde, Real Madrid'iyenen Anadolu Efes 22 Mayıs 2022'de üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Lacivertbeyazlı ekip, bu başarıya başantrenör Ergin Ataman ile birlikte ulaştı.VAKIFBANK Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Imoco Volley'iyenerek 2021- 2022 sezonunu şampiyon olarak tamamladı (22 Mayıs 2022).Demir Grup Sivasspor, normal süresi 1-1 biten maçta Kayserispor'u uzatma sonundaZiraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.Ülkemizin güreşteki gururlarından Rıza Kayaalp, 13 Eylül 2022'de 5. kez dünya şampiyonluğu yaşayan ilk Türk güreşçi olarak tarihe geçti. Taha Akgül de 9. Avrupa şampiyonluğu sevincini 30 Mart 2022'de yaşadı ve Dünya Güreş Birliği tarafındanödülüne layık görüldü.Ampute Futbol Milli Takımımız, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Dünya Kupası'nda