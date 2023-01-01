Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Türkiye‘de 1 yılın özeti
Giriş Tarihi: 1.1.2023

Türkiye‘de 1 yılın özeti

Türkiye‘de 1 yılın özeti
Ligde şampiyon 7. kez Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig'in 2021-22 sezonunda Trabzonspor, 30 Nisan 2022'de 7. kez mutlu sona ulaştı. Abdullah Avcı, kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazandı. Ayrıca bordo-mavililer, Süper Kupa'nın da sahibi oldu.

EuroLeague'de Efes'in 2. zaferi
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen EuroLeague finalinde, Real Madrid'i 58-57 yenen Anadolu Efes 22 Mayıs 2022'de üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Lacivertbeyazlı ekip, bu başarıya başantrenör Ergin Ataman ile birlikte ulaştı.

VakıfBank, CEV'de mutlu sona ulaştı
VAKIFBANK Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Imoco Volley'i 3-1 yenerek 2021- 2022 sezonunu şampiyon olarak tamamladı (22 Mayıs 2022).

Türkiye Kupası Sivasspor'un
Demir Grup Sivasspor, normal süresi 1-1 biten maçta Kayserispor'u uzatma sonunda 3-2 yenerek 26 Mayıs 2022'de Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

Rıza ve Taha'dan tarihi başarı geldi
Ülkemizin güreşteki gururlarından Rıza Kayaalp, 13 Eylül 2022'de 5. kez dünya şampiyonluğu yaşayan ilk Türk güreşçi olarak tarihe geçti. Taha Akgül de 9. Avrupa şampiyonluğu sevincini 30 Mart 2022'de yaşadı ve Dünya Güreş Birliği tarafından "Yılın Güreşçisi" ödülüne layık görüldü.

Dünyalar bizim oldu
Ampute Futbol Milli Takımımız, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Dünya Kupası'nda 9 Ekim 2022'de ilk kez zafere ulaşarak ülkemizi sevince boğdu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Milli Piyango hızlı sorgulama! 2023 MPİ Milli Piyango sonuçları, bilet sorgulama ve ikramiye çıkan numaralar listesi bekleniyor
Ankara'da yılbaşı gecesi kana bulandı: Kafede silahlar ateşlendi! 3 ölü 1 yaralı
Dr. Astrolog Şenay Devi 2023'ün en şanslı burcunu açıkladı! "En zararlı gezegen bile şansınız için dönecek"
Temel Karamollaoğlu tarafını belli etti! Akşener’i küplere bindirecek açıklamalar
Selçuk Bayraktar ‘Yeri ayrı olacak’ diyerek duyurdu: 20 yıllık hayal gerçek oldu!
Günümüzde kullandığımız takvime göre Roma'da yaşayanlar için 4 Ekim 1582 gününden sonraki gün hangisi olmuştur?
2009'da Almanya'da 5 milyon Avroluk mücevher soygunu ardından bulunan DNA izinin, sabıkalı ikiz kardeşlerden birine ait olduğu saptanıp hangisine ait olduğu anlaşılamayınca ne olmuştur?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP'li isim "bürokraside sızıntı" iddiasını kabul etti: Kılıçdaroğlu'na içeriden bilgi geliyor
Muzırlıkta Netflix’i aratmayan yobaz
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye‘de 1 yılın özeti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA