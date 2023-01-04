Djokovic’in ABD’deki turnuvalara katılımı, Kovid-19 aşısı uygulaması nedeniyle tehlikeye girdi

ABD Ulaştırma Güvenlik İdaresinden (TSA) yapılan açıklamaya göre, ülkeye girişlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olma zorunluluğu, 10 Nisan'a kadar uzatıldı.

Kovid-19 aşısı olmayı reddeden Djokovic, kısıtlamalar konusunda bir gevşeme olmaması halinde ABD'nin ev sahipliği yapacağı Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 1000 turnuvalarından ve 6 Mart'ta başlayacak Indian Wells Masters ile 19 Mart'taki Miami Açık'a katılamayacak.

Djokovic, aşı kısıtlamaları nedeniyle geçen yıl bu turnuvaların yanı sıra grand slamlerden Avustralya Açık ile ABD Açık'ta da yer alamamıştı.

Avustralya'da aşı kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından Djokovic'in, 16 Ocak'ta başlayacak sezonun ilk grand slam turnuvasında mücadele etmesine izin verilmişti.