Yüreğir sporda altın çağını yaşıyor

Sporla sağlıklı ve özgüvenli çocuklar yetiştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Yüreğir Belediye Başkanı Başkan Fatih Mehmet Kocaispir, "Yüreğir'de binlerce çocuk ve gencimizi sporla buluşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bir yandan gençlerimize sporu özendirmek ve onları sporla büyütmek için attığımız adımlar, bir yandan profesyonel anlamda ilçemizi sporla da tanıtmanın çabasını veriyoruz. Tesisleşme bakımından spor camiasında parmakla gösterilen bir belediye olduk. Öz kaynaklarımızla yaptığımız yatırımların yanı sıra bakanlıktan aldığımız hibe ile ilçemize yeni spor tesisleri kazandırdık" dedi.

Gençleri çok önemsediklerini belirten Başkan Kocaispir, "Yüreğir genelinde 47 merkez ve 19 branşta ücretsiz gerçekleşen spor okullarımızda 7 bin 550 çocuğumuza eğitim veriyoruz. Yavrularımıza sporu sevdiriyoruz. Çocuklarımızın bedenen gelişmesi kadar ruhen gelişmelerine de önem veriyoruz. Spor okulumuza gelen öğrencilerimize, aile sevgisi, vatan sevgisi, küçük ve büyüklerle ilişkiler ve okul eğitimlerinin önemini anlatıyoruz. Amacımız sporla sağlıklı ve özgüvenli çocuklar yetiştirmek" diye konuştu.

Birçok branşta lisanslı sporcu yetiştiren Yüreğir Belediyesi son 3 yılda tesisleşmede çok ciddi yatırımlara imza attı. İlçeye 2 spor salonu, 1 yarım olimpik yüzme havuzu, 10 sentetik çim yüzeyli futbol sahası kazandıran Başkan Kocaispir'in yeni spor tesisi çalışmaları devam ediyor.