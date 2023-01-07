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Giriş Tarihi: 7.1.2023 15:21 Son Güncelleme: 7.1.2023 15:21

Bakan Kasapoğlu, şehitler diyarına Sarıkamış Ekspresi ile geldi

İHA
Bakan Kasapoğlu, şehitler diyarına Sarıkamış Ekspresi ile geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençler, sanatçılar ve milli sporcuların yer aldığı, Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Programı'na katılmak için Ankara'dan hareket eden Sarıkamış Ekspresi ile şehitler diyarı Sarıkamış’a geldi.

Bakan Kasapoğlu'nu Sarıkamış Tren İstasyonu'nda Kars Valisi Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Kars milletvekilleri e protokol üyeleri karşıladı.

Bakan Kasapoğlu, tren indikten sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Dolu dolu bir yolculuk oldu. Her yıl olduğu gibi bu yılda 108. Yılında Sarıkamış Harekatı'nı, kahramanlarımızı büyük bir minnetle, rahmetle yad edeceğiz. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen gençlerimizle, bir vefa duygusuyla, kutlu coğrafya, bu kutlu vatanın bize ne zor şartlarla, ne kutlu mücadelelerle emanet edildiği hissiyatıyla hep birlikte yürüyeceğiz. Bu yıl aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100. yılı, aynı zamanda Türkiye Yüzyılının başlangıcı. Apayrı bir heyecan, apayrı bir birliktelik var. Sarıkamış'ın birlik, vefa duygusunu hep birlikte yaşayacağız. Tüm yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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