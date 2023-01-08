Haber hattı

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Giriş Tarihi: 8.1.2023

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Adım adım Atletico Madrid'e
İSPANYOL basınının İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya dayandırdığı habere göre; Çağlar Söyüncü ile Atletico Madrid arasında anlaşma sağlandı. Haziran ayında sözleşmesinin sona ereceği Leicester City'de forma şansı bulamayan milli stoper, bu sezon sadece 2 maça çıkabildi. Çağlar ile mutabakata varan Atletico, 26 yaşındaki savunmacıyı ocak ayında uygun bir bonservisle kadrosuna katmak için İngiliz ekibi ile görüşüyor. İki takım anlaşamazsa, Çağlar yazın İspanyol ekibine bedavaya imza atacak. Milli oyuncu, 2019/2020'de Premier Lig'in en iyi kadrosuna seçilmişti.

'O penaltı sonsuza kadar peşimi bırakmayacak!'
TOTTENHAM'IN golcüsü Harry Kane, Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa'ya karşı kaçırdığı penaltıyı hayatı boyunca unutamayacağını söyledi. İngiliz santrfor, "Muhtemelen hayatım boyuncu hep hatırlayacağım ama bu, futbolun da içinde olan bir durum. Sonsuza kadar peşimi bırakmayacak. Ancak bu durum beni kupalara daha da aç hale getirdi" dedi. Kane o maçta ilk penaltıyı gole çevirmiş ancak İngiltere 2-1 geri düştükten sonra kazanılan ikinci vuruşu üstten dışarı atmıştı.

18'lik Brezilyalı oyuncuya 18 milyon Sterlin!
İNGILTERE Premier Lig ekibi Chelsea, Brezilyalı orta saha oyuncusu Andrey Santos'u transfer etti. Bu sezon hayal kırıklığı yaşadığı için transferde gaza basan Ada ekibi, ülkesinin Vasco da Gama takımında forma giyen 18 yaşındaki futbolcuyu 18 milyon sterlin (Yaklaşık 20 milyon Euro) bonservis bedeliyle renklerine bağladı. Chelsea, 20 yaşındaki forvet David Datro Fofana ile 21 yaşındaki savunma oyuncusu Benoit Badiashile'yi de kadrosuna katmıştı.

Fransa, Deschamps ile 2026'ya
FRANSA Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Didier Deschamps'ın sözleşmesi 2026'ya kadar uzatıldı. Fransa Futbol Federasyonu, 54 yaşındaki Deschamps ile Haziran 2026'ya kadar sürecek yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Milli takımın başına 2012'de geçen tecrübeli çalıştırıcı, 2018 FIFA Dünya Kupası ve 2020-21 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadığı Fransa'yı 2016 Avrupa Şampiyonası ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nda da finale taşıdı. Deschamps yönetimindeki Fransa Milli Takımı, 139 maçta 89 galibiyet, 28 beraberlik ve 22 mağlubiyetlik performans sergiledi.

1 numaradan kötü haber
ERKEKLERDE dünya klasmanının 1 numarası İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, sakatlığı nedeniyle Avustralya Açık'a katılamayacağını duyurdu. 19 yaşındaki Alcaraz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Antrenmanda doğal olmayan bir hareketin ardından sakatlık yaşadım. Sağ bacağımdaki 'semimembranosus' kası sakatlandı. Ne yazık ki Avustralya Açık'ta oynayamayacağım. Zor bir durum ama iyimser olmalı ve ileriye bakmalıyım. 2024'te görüşmek üzere." ifadelerini kullan dı. Alcaraz, geçen yıl ABD Açık'ta şampiyonluğa ulaşara

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