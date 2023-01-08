Haber hattı

İSPANYOL basınının İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya dayandırdığı habere göre;Haziran ayında sözleşmesinin sona ereceği Leicester City'de forma şansı bulamayan milli stoper, bu sezon sadece 2 maça çıkabildi. Çağlar ile mutabakata varan Atletico, 26 yaşındaki savunmacıyı ocak ayında uygun bir bonservisle kadrosuna katmak için İngiliz ekibi ile görüşüyor. İki takım anlaşamazsa, Çağlar yazın İspanyol ekibine bedavaya imza atacak. Milli oyuncu,TOTTENHAM'IN golcüsü Harry Kane, Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa'ya karşı kaçırdığı penaltıyı hayatı boyunca unutamayacağını söyledi. İngiliz santrfor,Ancak bu durum beni kupalara daha da aç hale getirdi" dedi. Kane o maçta ilk penaltıyı gole çevirmiş ancak İngiltere 2-1 geri düştükten sonra kazanılan ikinci vuruşu üstten dışarı atmıştı.İNGILTERE Premier Lig ekibi Chelsea, Brezilyalı orta saha oyuncusu Andrey Santos'u transfer etti. Bu sezon hayal kırıklığı yaşadığı için transferde gaza basan Ada ekibi, ülkesinin Vasco da Gama takımında forma giyenChelsea, 20 yaşındaki forvet David Datro Fofana ile 21 yaşındaki savunma oyuncusu Benoit Badiashile'yi de kadrosuna katmıştı.FRANSA Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Didier Deschamps'ın sözleşmesi 2026'ya kadar uzatıldı. Fransa Futbol Federasyonu, 54 yaşındaki Deschamps ile Haziran 2026'ya kadar sürecek yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Milli takımın başına 2012'de geçen tecrübeli çalıştırıcı, 2018 FIFA Dünya Kupası ve 2020-21 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadığı Fransa'yı 2016 Avrupa Şampiyonası ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nda da finale taşıdı. Deschamps yönetimindeki Fransa Milli Takımı,ERKEKLERDE dünya klasmanının 1 numarası İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, sakatlığı nedeniyle Avustralya Açık'a katılamayacağını duyurdu. 19 yaşındaki Alcaraz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,Sağ bacağımdakikası sakatlandı. Ne yazık ki Avustralya Açık'ta oynayamayacağım. Zor bir durum ama iyimser olmalı ve ileriye bakmalıyım. 2024'te görüşmek üzere." ifadelerini kullan dı. Alcaraz, geçen yıl ABD Açık'ta şampiyonluğa ulaşara