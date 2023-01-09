Kardeşini korttan kovdu!

Novak Djokovic geçen yıl sınırdışı edildiği Avustralya'da kupa kazanma geleneğini Adelaide Açık finalinde Sebastian Korda'yı 2-1 yenerek sürdürdü. Maçın ilk iki seti tie break ile bitti. İlk seti 8-6'lık tie break ile kaybeden Djokovic çok sinirlendi ve takımının oturduğu tribüne dönerek, işaret ettiği bir kişinin dışarı çıkmasını istedi. Bunun üzerine kardeşi Marko Djokovic kortu terketti. Heyecanlı geçen ikinci sette Korda'nın (5-6, 30/40) maç sayısını çeviren Djokovic, 7-3'lük tie break ile durumu eşitledi ve 3. seti de 6-4 alarak, 2019'dan beri Avustralya'da katıldığı turnuvalarda üst üste 34. galibiyetine imza attı. Kupa töreninde kardeşinin gönlünü almayı da ihmal etmeyen Djokovic,dedi.